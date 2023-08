Chabeli Navarro responde a las amenazas de Bertín Osborne: "Que me demanden. Sin miedo"

La batalla entre Chabeli Navarro y Bertín Osborne continúa después de que la joven desvelara que se quedó embarazada durante una breve relación que mantuvo con el cantante y que finalmente tuvo que abortar por la presión de él. En medio de la controversia, la empresaria ha hablado con valentía sobre las supuestas amenazas del artista y su situación actual. "A día de hoy, nos reímos de esto porque soy muy fuerte. ¿Y qué me demandan? Que me demanden. Sin miedo", declara al equipo de Europa Press contundentemente. Aunque asegura que no ha recibido notificación oficial alguna, se mantiene tranquila y espera a lo que esté por llegar: "A mí no me ha llegado ninguna demanda. Ahora a esperar a que esto me llegue". Chabeli no pierde la oportunidad de criticar las últimas palabras de Osborne, calificándolas como "desafortunadas": Siempre que habla, no sé si él piensa antes de hablar, creo que no pero bueno. Queda muy mal siempre que habla". Además, recuerda que no ha firmado ningún contrato y por eso no teme la sanción de cien mil euros que se le pide: "No, no lo firmé, por eso estoy tranquila. Estoy sentada, estoy hablando, estoy contando mi historia después de dos años". En cuanto a la reciente acusación de acoso que ha recibido, Amor Romeira, responde con humor dando la cara por su amiga: "Yo me siento obligada por Chabeli a ser su amiga, a veces me da miedo". Mientras tanto, Chabeli asegura que no tiene deudas pendientes tras ser absuelta de la demanda en su contra. Navarro también desmiente cualquier implicación de su expareja, Jose, en su historia con Bertín Osborne: "Es que no pinta nada en esta historia. Me quedé embarazada de él y es nuestra historia". En cuanto a las relaciones con otros personajes públicos, Amor Romeira niega los rumores sobre su mala relación con Anabel Pantoja y enfatiza su buena conexión: "Estoy súper bien con ella, nunca he tenido un problema con ella y súper bien". El caso que gira en torno a Bertín Osborne sigue generando interés, y tanto Chabeli Navarro como sus amigos cercanos continúan defendiendo su versión de los hechos y compartiendo su perspectiva ante las acusaciones y la controversia generada.