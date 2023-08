Carlos Alcaraz firma otra exhibición con remontada hasta la final de Cincinnati

El tenista español Carlos Alcaraz dejó otro partido para el recuerdo este sábado en el torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, al remontar (2-6, 7-6(4), 6-3) al polaco Hubert Hurkacz para alcanzar la final, escalón que le asegura el número uno del mundo de cara al US Open. Alcaraz volvió a brillar sobre una pista de tenis, en una semana complicada en Ohio que no es capaz de tumbar al español. El murciano lleva victorias de mil colores en Cincy y en semifinales tocó una nueva remontada, esta vez salvando bola de partido en el segundo set para forzar el 'tie-break' y después, el tercer parcial. El campeón de Wimbledon empezó perdiendo su saque en el primer set y Hurkacz se defendió bien salvando las tres bolas de 'break' que tuvo el murciano. En el segundo acto, el polaco siguió aguantando los ataques de un Alcaraz incapaz de sumar el 'break' y que tuvo que salvar un saque vital en esa bola de partido. El español forzó la muerte súbita, pero aún añadió más dramatismo y épica al encuentro, capaz de dar la vuelta a un 1-4 para terminar forzando la tercera manga. El rugir del pupilo de Juan Carlos Ferrero hizo mella en un Hurkacz sin la misma confianza para defender momentos delicados y que perdió su saque en el cuarto juego. Alcaraz aprovechó su momento y tomó una ventaja decisiva, que no dejó escapar para evitar que Cincinnati le exigiera más por esta vez. El murciano jugará su octava final de la temporada, en 12 torneos disputados, y buscará su séptimo título en 2023, ante el serbio Novak Djokovic o el alemán Alexander Zverev. Por otro lado, el jugador español, de 20 años, aseguró unas semanas más el número uno del mundo, una batalla que disfruta y viene lidiando con Djokovic, pase lo que pase en la final. Así, Alcaraz será primer cabeza de serie en el US Open, cuarto y último 'Grand Slam' del año donde defiende título.