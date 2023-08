Arrestado periodista egipcio por informar de posible vínculo militar con suceso en Zambia

El Cairo, 20 ago (EFE).- Las autoridades egipcias detuvieron a un periodista local que trabaja para el medio de verificación "Matsda2sh" y se encuentra en paradero desconocido tras informar de las identidades de las personas arrestadas en un avión privado en Zambia, con posibles vínculos militares, donde se confiscaron más de cinco millones de dólares, armas y munición, informó hoy su medio.

"A la 1 de la madrugada del sábado 19 de agosto de 2023, nuestro colega, el periodista Karim Asaad, miembro de la redacción de 'Matsda2sh', fue detenido tras irrumpir en su domicilio fuerzas de seguridad vestidas de paisano. Agredieron físicamente a su esposa, amenazaron a su hijo de corta edad, registraron el apartamento y después se lo llevaron, desaparecido por la fuerza, a un lugar no revelado", indicó esta madrugada "Matsda2sh" en un comunicado.

Antes de su detención, las únicas preguntas que los asaltantes hicieron a Asaad estaban relacionadas con la cobertura sobre la historia del avión entre Zambia y Egipto, afirmó el medio.

"Matsda2sh" es una plataforma independiente de verificación de hechos fundada por el fallecido periodista Mohamed Aboul Gheit, en 2018, durante su estancia en Londres, formada por un grupo de periodistas egipcios y que "no ha recibido financiación de ningún gobierno", apuntó.

"Hacemos responsables a las autoridades de la seguridad de nuestro colega Karim Asaad, junto con el resto del equipo, y exigimos que se informe a su abogado del paradero de Karim, de las condiciones de su detención y de los cargos que se le imputan. Hasta que Karim se reincorpore a su trabajo, "Matsda2sh" continuará con su misión y respetando la Constitución egipcia, que garantiza la libertad de prensa y prohíbe toda censura de los medios de comunicación", sentenció el medio.

"Matsda2sh", junto a otro medio de verificación "Saheeh Masr" y el independiente "Mada Masr", son los únicos medios egipcios que han estado informado del caso del avión privado que partió de El Cairo el pasado domingo y fue confiscado esa misma noche en Zambia con seis ciudadanos egipcios a bordo, además de otros cuatro, entre ellos presuntamente un español.

Entre los egipcios arrestados, revelaron la identidad de uno con un posible vínculo a los militares del país árabe, aunque el medio borró posteriormente esa información, indicó Mada Masr.

Las autoridades de Zambia anunciaron que se incautaron casi 5,7 millones de dólares en efectivo, cinco pistolas, siete cargadores y más de cien rondas de municiones, así como unas 600 piezas de oro.

Las autoridades egipcias no han reaccionado hasta el momento ante esta información y únicamente la agencia oficial de noticias egipcia MENA indicó, según una fuente anónima, que el avión privado no partió de El Cairo, sino que hizo una escala, y que el avión no es egipcio.

De acuerdo a Reporteros sin Fronteras (RSF), cuya página web está bloqueada en Egipto, el país árabe sigue siendo uno de los mayores carceleros de periodistas del mundo.EFE

