Arantxa Sánchez Vicario, tranquila y confiada a pocas semanas de su juicio: "He creído y creo en la justicia"

En una declaración para el equipo de Europa Press, Arantxa Sánchez Vicario ha expresado su confianza en el sistema judicial a pocas semanas de su inminente proceso legal. La extenista y su exmarido, Josep Santacana, se enfrentan a la petición de cuatro años de cárcel por parte de la Fiscalía por varios delitos económicos. Arantxa fue acusada de declarar falsamente su residencia en Andorra, lo que resultó en una multa de Hacienda. A pesar de intentar pagar la multa con un aval, este nunca se abonó. El Banco de Luxemburgo la demandó por alzamiento de bienes, alegando que vendió propiedades sin saldar su deuda. En medio de una investigación en curso, la Fiscalía sugirió un "ánimo de enriquecimiento ilícito", respaldando la idea de que ella y su esposo vendieron las propiedades para evitar pagar al banco. El proceso judicial ha incluido pruebas y apelaciones por parte del banco. El juicio se llevará a cabo el próximo mes. "Esperaremos hasta septiembre. Y como he dicho, he creído y creo en la justicia y esperaremos hasta septiembre", afirma Sánchez. Su postura es clara: confía en que el sistema judicial hará su trabajo y se muestra dispuesta a esperar hasta que el proceso se desarrolle en su totalidad. Aunque evita dar más detalles sobre los aspectos específicos del caso, la extenista aprovecha la oportunidad para agradecer el apoyo que ha estado recibiendo. "Dentro de poco os contestaré cuando nos veamos pero ahora no voy a decir nada más, ¿vale? Te lo agradezco y nada, gracias por el apoyo y espero que me entendáis", comenta Arantxa.