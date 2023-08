Trump no planea acudir al primer debate republicano por realizar una entrevista el show de Tucker Carlson

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planeado acudir al primer debate republicano que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad de Milwaukee para realizar una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, según ha informado el periódico 'New York Post'. Trump planea aparecer con Carlson, cuyas entrevistas en vídeo llegan a generar más de 100 millones de visitas, en un intento de eclipsar tanto a los rivales a la presidencia del partido como a la cadena en la que trabajaba el presentador, que son los encargados de retransmitir el debate. Los encargados de la campaña de Trump no han respondido a una solicitud de comentarios, pero una fuente cercana a la situación ha contado al periódico anteriormente citado que la entrevista aún no se ha fijado. El expresidente se ha burlado durante semanas de que podría saltarse el debate organizado por la Fox, citando encuestas que lo muestran muy por encima de sus rivales republicanos. Los datos le ponen 39,9 puntos porcentuales por encima de su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. "Muchas personas preguntan si haré o no los DEBATES" escribió Trump el pasado miércoles en un mensaje en su cuenta de la plataforma Truth Social, en la que añadió que "TODOS LOS ESTADOUNIDENSES han estado clamando por un presidente de inteligencia extremadamente alta. Como todos saben, mis números de encuesta, sobre un campo 'maravilloso' de candidatos republicanos, son extraordinarios. De hecho, estoy ganando al subcampeón, sea quien sea ahora, por más de 50 puntos". "Reagan no lo hizo, y tampoco los demás. La gente conoce mi récord, uno de los MEJORES DE TODOS LOS TIEMPOS, entonces, ¿por qué debatiría? SOY TU HOMBRE. ¡HAGAMOS AMÉRICA GRANDE OTRA VEZ!", finalizó.