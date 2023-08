Rusia cifra en más de 160.000 millones de dólares la ayuda de Occidente a Ucrania desde el inicio de la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha cifrado en más de 160.000 millones de dólares la ayuda que los países occidentales han estado suministrando a Ucrania desde el inicio de la guerra hace ya más de año y medio. Lavrov ha precisado que en esa cantidad se incluyen los 75.000 millones de dólares de ayuda militar estadounidense. "Según las estimaciones de la ONG The Heritage Foundation, con sede en Washington, Estados Unidos ya ha asignado alrededor de 113.000 millones de dólares a Ucrania", ha apuntado. "Se están enviando a Ucrania suministros de armas a gran escala, incluidas municiones de racimo y de largo alcance", mientras que los instructores de la OTAN, señala en una entrevista para la revista 'International Affairs', "participan en la planificación de las operaciones del Ejército ucraniano". A pesar de todo el despliegue económico y militar que Estados Unidos está ofreciendo a Ucrania, Lavrov ha recordado que "históricamente", Washington "no puede presumir" de la efectividad de su ayuda a terceros países, y ha puesto como ejemplo Vietnam del Sur en 1973 y más recientemente, el Afganistán de Ashraf Ghani, caído en manos de los talibán en 2021. Lavrov ha expuesto que la razón de este apoyo incondicional a Ucrania por parte de los países occidentales esconde los intereses de Washington y Bruselas de "eliminar" a Rusia como serio rival geopolítico. "Por eso han desatado una guerra híbrida contra nosotros", ha dicho. Todo ello, ha subrayado, con "sanciones sin precedentes" y con Estados Unidos "utilizando la política del palo y la zanahoria" para evitar que los socios de Rusia rechacen la cooperación económica y de todo tipo que hasta ahora mantenían con ellos. Para ello, "no dudan en recurrir al sabotaje descarado, como en el caso de las explosiones en los gasoductos Nord Stream", ha criticado. "Evidentemente, estas y otras medidas agresivas están destinadas a debilitar y agotar a Rusia. Están tratando de drenar al máximo nuestras capacidades económicas, tecnológicas y de defensa, para limitar nuestra soberanía y hacernos abandonar nuestra política exterior e interior independiente", ha aseverado.