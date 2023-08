Rollán defiende "la legitimidad" de Feijóo para intentar su investidura y pide al PNV que dé "una pensada" a su posición

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha defendido este sábado que el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "tiene la legitimidad, responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer" su investidura, y ha pedido al PNV que dé "una pensada" a su posición antes de apoyar al PSOE. En una comparecencia en Cádiz, Rollán, que fue elegido el jueves presidente del Senado, ha recriminando al PSOE que el prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea "la mano que mece la cuna" de los socialistas. Rollán ha recordado que Feijóo fue quien ganó las elecciones generales del pasado 23 de julio, al alzarse el PP como fuerza más votada con 137 escaños frente a los 121 del PSOE y ha expuesto que "a día de hoy", los populares mantienen el apoyo de "al menos entre 171 o 172 escaños", en alusión a la suma de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. El dirigente del PP ha recordado que estos partidos "sí van a tener el debido respeto a la Corona, van a situarse delante del Rey y a comprometerse, dentro de un marco constitucional y de unidad de España, a respaldar que haya un Gobierno de centralidad, que gobierne para todos los españoles y territorios", frente a ERC, Bildu, Junts y BNG que no prevén participar en la ronda de consultas. En ese marco, ha recordado que el PNV "apoyó en tiempos pasados al PP en no pocas ocasiones", por lo que ha pedido el respaldo de dicha formación para el candidato popular con la advertencia de que "el PSOE parece que está más cómodo con Bildu". "El PNV le debería dar una pensada", ha dicho Rollán, después de que los nacionalistas vascos anunciasen que no apoyarían a Feijóo y respaldasen al PSOE en la designación de la nueva presidenta del Congreso. El recién elegido presidente de la Cámara Alta ha defendido que el PP apuesta por un Gobierno en el que "no haya unos privilegios de unos pocos", en alusión a ERC y Junts, "que se enarbolan la representación del cien por ciento del territorio" de Cataluña "cuando están perdiendo cada vez más" apoyo electoral. "LA MANO QUE MECE LA CUNA DEL PSOE" Insistiendo en que Puigdemont protagonizó un "golpe de Estado" con el fallido proceso independentista catalán, Rollán ha avisado de que el papel de Puigdemont y Junts en las negociaciones promovidas por el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición de la anterior legislatura va a "propiciar una amnistía para quienes se saltaron la ley, el respeto y la armonía y pretenden que tan sólo unos pocos impongan un dictado y una tiranía a la inmensa mayoría de la sociedad española". "En política no todo vale", ha aseverado, avisando de que hay quienes están "irritados por que un señor que reside en Waterloo (Bélgica) es la mano que mece la cuna del PSOE". Así, ha defendido que Feijóo, a quien los socialistas reprochan que no cuenta con mayoría en el Congreso para lograr su investidura, "tiene la legitimidad, responsabilidad y obligación de intentar conseguir los apoyos suficientes para proponer su candidatura" a la Presidencia. Por eso, ha defendido que en los próximos días "se pueda, si el Rey lo considera oportuno, encomendar" a Feijóo "la responsabilidad de conseguir los apoyos suficientes" para su investidura como nuevo presidente. Por último el dirigente del PP ha avisado de que Pedro Sánchez "es incapaz de respetar el resultado de las urnas". En su opinión, Sánchez "está dispuesto a pagar cualquier precio para restablecer su manual de resistencia en la Moncloa, al apoyarse en partidos que "no creen en la igualdad de los españoles ni respetan la Constitución". Pedro Rollán ha visitado este sábado Cádiz en compañía del presidente del PP gaditano y alcalde de la ciudad, Bruno García, donde ha comenzado su intervención mostrando la solidaridad del PP con los afectados por el grave incendio que asola el entorno del monte de Arafo, en Tenerife, donde las llamas se han expandido por una superficie de unas 5.000 hectáreas, motivando la evacuación de buena parte de la población de la zona. Además, ha mostrado el reconocimiento del PP a los efectivos que combaten el fuego.