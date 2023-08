Previa del FC Barcelona - Cádiz

El FC Barcelona estrena el Olímpic Lluís Companys como nuevo hogar esta temporada en la segunda jornada de LaLiga EA Sports ante el Cádiz este domingo (19.30), con la intención de que sea también el estreno del casillero de victorias tras un amargo empate contra el Getafe la pasada semana. Del debut liguero al sur de Madrid aún duran las secuelas, ya que Xavi Hernández está sancionado por dos partidos y lo mismo Raphinha, ambos expulsados. En el Coliseum, el Barça se desquició un año más y no pudo pasar del empate sin goles, mientras que el Cádiz llega a la Ciudad Condal con los tres puntos de su victoria sobre el Alavés. El campeón empezó con mal pie la defensa del título en un partido fácil de imaginar contra el muro de José Bordalás, añadido a la falta de ritmo del mes de agosto. El cuadro culé aún está por engrasar y tendrá que hacerlo de cara a un Cádiz que, seguramente, también plantee este domingo una buena maraña defensiva. Con el mercado aún activo, está por ver cómo quedan los equipos, aunque la situación económica del Barça no permite a Xavi ser muy optimista, a pesar del ingreso por Ousmane Dembélé, pendiente aún de poder inscribir jugadores. De momento, el técnico catalán mantiene una buena base más Ilkay Gündogan, con Pedri, Gavi, Lewandowski y un Ansu Fati que no parece tener claro su futuro. Mientras, para una buena defensa del título, el cuadro azulgrana confía en una retaguardia que sufrió esta semana la baja de Ronald Araujo. La inversión de los últimos años en defensa dio sus frutos la pasada campaña y de nuevo será clave que Ter Stegen encaje poco, con Koundé y Christensen a buen rendimiento, mientras termina de recuperarse Iñigo Martínez esperando su momento. Xavi se encargó en la previa de pedir el apoyo del Olímpic Lluís Companys mientras el Camp Nou cambia la cara, para empezar una nueva era contra un Cádiz que siempre crea problemas a los catalanes. Los de Sergio González vencieron en el debut liguero la pasada semana con un tanto temprano de Fede San Emeterio ante el Alavés, quien es duda para esta segunda jornada. Gonzalo Escalante y Jorge Meré se unen a las bajas ya sabidas de Víctor Chust, Sergi Guardiola y Brian Ocampo, con lo que el Cádiz tratará de hacerse fuerte y sacar un buen resultado ante el Barça, como supo hacer hace dos y tres campañas. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde; Oriol Romeu, De Jong, Pedri; Gündogan, Gavi y Lewandowski. CÁDIZ: Ledesma; Carcelén, Fali, Luis Hernández, Javi Hernández; San Emeterio, Alcaraz, Alejo; Machís, Ramos y Roger. --ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). --ESTADIO: Olímpic Lluís Companys. --HORA: 19.30/Movistar LALIGA TV.