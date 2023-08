Previa del Betis - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid visitará este domingo (21.30 horas) al Real Betis en un partido correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports, con el propósito entre los rojiblancos de prolongar su ferviente arranque de curso, mientras que los verdiblancos pondrán a prueba el fondo de armario de su rival. Al equipo entrenado por Diego Pablo Simeone se le acumulan varios lesionados, lo cual condicionará su once titular en el Estadio Benito Villamarín. Desde el portero Jan Oblak, que está entre algodones, hasta la punta del ataque, el técnico argentino lidia con dudas en una plantilla que sigue sin reforzar el puesto de centrocampista defensivo. El hueco dejado por Geoffrey Kondogbia, tras irse al Olympique de Marsella, aún no se ha cubierto. Y aunque eso de primeras no suponía un quebradero de cabeza para el 'Cholo' Simeone, ya que el centroafricano cayó la pasada campaña en el ostracismo, resulta que la lesión de Koke Resurrección y las molestias de Pablo Barrios han hecho saltar la alarma. El resto de jugadores que podrían ocupar dicha demarcación, como por ejemplo el argentino Rodrigo de Paul o el belga Axel Witsel, no han cuajado una pretemporada ni mucho menos brillante. Sin embargo, la cúpula directiva del club parece centrada en otros asuntos de cara a las últimas semanas del mercado veraniego de fichajes. Sin concretar nada para la línea medular, Miguel Ángel Gil Marín y compañía sí han avanzado negociaciones para contratar a Samu Omorodion, joven atacante del Granada CF. Su llegada cerraría la puerta a Samu Lino, también probablemente a Rodrigo Riquelme y sobre todo empujaría a João Félix, más si cabe, hacia la rampa de lanzamiento. La salida del portugués, apartado oficiosamente de los planes del 'Cholo', es la clave de bóveda para que el Atlético agite su billetera al final de este mes. Mientras eso sucede o no, Simeone tiene que conformar un grupo de garantías para que ante el Betis muestre de nuevo la versión eficaz, esa que costó ver en los amistosos previos al inicio liguero. El pasado 14 de agosto, en el partido que cerraba la jornada 1, el Atlético enseñó colmillo para vencer al Granada (3-1) y colocarse líder. Un liderato anecdótico, claro, pero que entre la parroquia colchonera se sintió como cierto alivio después de una pretemporada donde solo el triunfo sobre el Manchester City había dejado ver virtudes. Su siguiente obstáculo será el Betis, subido ya a lomos de Isco Alarcón. Fichado con vitola de estrella, aderezada con ganas de redención personal, el mediapunta de Arroyo de la Miel fue el hombre más destacado de su equipo en la primera jornada del campeonato. Por si fuera poco, los béticos se llenaron de energía ganando al Villarreal CF. Un gol de Willian José en el descuento puso el definitivo 1-2 en el Estadio de la Cerámica, amargando al 'Submarino Amarillo' y refrendando otro proyecto más a cargo de Manuel Pellegrini. Buena sintonía exhiben aún el técnico chileno y la afición verdiblanca, lo cual será clave para el objetivo de asentarse en la zona noble de Primera División. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: BETIS: Silva; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner; Rodríguez, Roca; Rodri, Isco, Ayoze; e Iglesias. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Azpilicueta, Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, Barrios, De Paul, Lemar; Griezmann y Morata. --ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). --ESTADIO: Benito Villamarín. --HORA: 21.30/DAZN.