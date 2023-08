Países Bajos recuerda el primer asesinato racista de su historia contemporánea

Imane Rachidi

Ámsterdam, 19 ago (EFE).- Kerwin Lucas Duinmeijer, un adolescente neerlandés de ascendencia antillana, fue asesinado a puñaladas por un cabeza rapada en 1983, convirtiendo su muerte en el primer asesinato racista en la historia contemporánea de Países Bajos. Una exposición en el Museo de Ámsterdam recuerda lo sucedido hace 40 años.

Durante la noche del 20 al 21 de agosto de 1983, el cabeza rapada Nico Bodemeijer, un joven de tan solo 16 años, apuñaló a Lucas, que tenía entonces 15, en la céntrica calle Damstraat de Ámsterdam, dejándolo gravemente herido, con una hemorragia arterial y un golpe en el hígado.

La víctima corrió herida hasta la plaza Dam y trató de subirse en un taxi para ir al hospital, pero el conductor se negó a transportarlo. Un segundo taxista le brindó los primeros auxilios y llamó a una ambulancia, que llegó 20 minutos después. Finalmente, Duinmeijer murió en el hospital por pérdida de sangre.

“Su muerte, a menudo vista como el primer asesinato racista en Ámsterdam, provocó muchas protestas y cooperación entre organizaciones de inmigrantes para luchar contra el racismo”, señala el Museo de Ámsterdam, que acoge este verano una muestra para conmemorar el 40 aniversario del asesinato de Lucas.

Bodemeijer se entregó a la policía para admitir el apuñalamiento. Según los testigos, había gritado “negro sucio”, había simulado el saludo nazi y tenía un tatuaje que afirmaba “100 % blanco”.

“La muerte de Kerwin conmocionó a Ámsterdam y a Países Bajos y provocó fuertes reacciones. El funeral de Kerwin fue una despedida, pero también una protesta silenciosa. Una semana después del asesinato, la gente salió a las calles en una manifestación masiva. La comunidad antillana en Ámsterdam y otras organizaciones de migrantes se unieron en la lucha contra el racismo”, recuerda la pinacoteca neerlandesa.

El juicio se llevó a cabo a puerta cerrada debido a la edad del agresor y, el 23 de enero de 1984, la Corte ordenó su ingreso en una institución para tratamiento psiquiátrico para menores pero no consideró probado que hubiera premeditación, ni que el racismo fuera un móvil esencial. A principios de 1988, antes de cumplir los 20 años, Bodemeijer fue puesto en libertad.

Un año después de su liberación, fue condenado a cinco años de prisión por otro acto violento, y en 1999 volvió a ser encarcelado durante cinco meses por otro delito. Bodemeijer falleció en enero de 2012 y, según el canal local de Ámsterdam AT5, se quitó la vida después de pasar varios meses enfermo.

El taxista que se había negado a ayudar a Lucas fue reprendido, pero su empresa aseguró que el conductor no se había dado cuenta de la gravedad de la situación y que solo quiso actuar de acuerdo con las reglas de no transportar personas heridas, si bien recordó que eso no exime a los conductores de la necesidad de brindar asistencia en estos casos.

El escultor de Curazao Nelson Carrilho creó la primera escultura antirracista en el espacio público de la ciudad en respuesta a este trágico evento. La estatua de bronce, titulada Mama Baranka (Roca Madre), ha estado en el Vondelpark de Ámsterdam desde 1984.

“El juez dictaminó que el racismo no había sido un motivo esencial para el asesinato, así que no fue hasta principios de junio de 1984 que Carrilho recibió una orden final del municipio para la estatua, que debía ser desvelada semanas después, en agosto”, explica la pinacoteca.

El museo encargó a Carrilho una versión pequeña de la estatua para la exposición, que incluye fotos, documentos y un breve documental que muestran al público el impacto del asesinato y la historia de Mama Baranka, una estatua de una mujer negra y fuerte que hace referencia al lugar de nacimiento de Lucas (Curazao), la espiritualidad africana y el poder de la mujer.

La estatua se ha convertido en una imagen icónica del Vondelpark y el asesinato de Lucas se conmemora cada año en este lugar, al igual que otros eventos de conmemoración en Ámsterdam. La exposición temporal estará abierta hasta el 2 de septiembre. EFE

