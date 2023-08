"Mi amigo el dolor", la nueva canción del cantante y exministro ecuatoriano Juan F. Velasco

Quito, 19 ago (EFE).- "Mi amigo el dolor" es la nueva canción del compositor, cantante y exministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador, Juan Fernando Velasco, quien participó en un álbum de concepto de música regional junto a grandes artistas del género de Colombia y México.

Con el lanzamiento de "Mi amigo el dolor", primer sencillo de su nueva producción discográfica, Velasco vuelve a sus orígenes en el Pop de hace 25 años.

De ritmo pegajoso y novedoso para el estilo de Velasco, "Mi amigo el dolor" cuenta una historia de descubrimiento personal acerca de las barreras que, a veces, se pone cada persona en la búsqueda del amor y cómo éstas desaparecen al encontrar a la persona correcta.

La canción fue compuesta por el cantautor junto al renombrado compositor colombiano Wilfran Castillo (Arroyito, Si tu amor no vuelve, Hoja en Blanco).

Además, fue producida y grabada por el múltiple ganador del Grammy Latino Yadam González en Miami indicaron sus promotores en un comunicado.

Velasco (1972) es dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino por ventas excepcionales.

Desde que arrancó su carrera como solista en 1999, con el lanzamiento de su primer álbum, no ha parado de posicionar su música en lo más alto de las listas de popularidad.

Éxitos como "Para que no me olvides", "Déjame", "Chao Lola", "Hoy que no estás", "Dicen", "Nunca" y "Tú no me perteneces" han acompañado a diferentes generaciones.

Velasco tiene los álbumes de concepto como "Con toda el alma" y "Misquilla" de pasillos ecuatorianos, además de su más reciente "POPular", que recopila sus más grandes éxitos en versiones populares.

Quien fuera ministro de Cultura de Ecuador en 2019, ha realizado grabaciones en compañía de Franco de Vita, Fonseca, Andrés Cepeda, Gilberto Santa Rosa, José Luis Rodríguez "El puma" y Noel Schajris, entre muchos otros.