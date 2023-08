Lola Índigo pone el "broche de oro" a la programación musical de verano en el Foro de La Rábida

El Foro Iberoamericano de La Rábida cierra este sábado su programación musical de verano "por todo lo alto". Lola Índigo, una de las artistas "más influyentes del pop en los últimos años", desplegará su 'Dragón Tour' en el escenario de la Rábida ante una "legión de fans" que han colgado el cartel de 'no hay billetes'. La cantante y bailarina madrileña, criada en Granada, contagiará al público con su gira más exitosa y espectacular, con la que lleva meses llenando los grandes recintos del país, como el WiZink Center de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona, tal como destaca la Diputación en una nota de prensa. Con una carrera "meteórica", la presencia de Índigo en el escenario "es sinónimo de un público entregado que disfruta bailando y cantando en cada uno de sus conciertos", en los que la cantante "se entrega dando lo mejor de su arte". Un éxito forjado en los últimos estos meses, con sencillos y colaboraciones que culminan en el que "podría ser su trabajo más importante hasta el momento": su último disco, 'El Dragón', que da nombre a su gira "más celebrada e internacional". El Dragón Tour es la tercera gira de conciertos de Lola Índigo. La primera etapa del tour tuvo lugar en Latinoamérica, durante la última quincena de marzo y comienzos de abril. Esta manga, nombrada especialmente como 'Lola Índigo: Tour Latam 2023' llegó apenas tres semanas antes del lanzamiento oficial del disco y ofreció cinco conciertos en tres países diferentes: Argentina, Paraguay, y Chile. En la segunda etapa de la gira, en España, lleva meses realizando 'shows' en un gran número de ciudades, con presencia confirmada en los principales festivales del país o en recintos tan importantes como el Teatro Real o el Teatro Romano de Mérida. Miriam Doblas, popularmente conocida como Lola Índigo, con su primer sencillo, 'Ya no quiero ná', alcanzó la certificación de doble disco de platino en diciembre de 2018. Con un intenso recorrido musical en este corto tiempo de carrera, Míriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, ha logrado posicionarse como una súper estrella en el panorama musical nacional. Comenzó muy joven en el mundo artístico, destacando su faceta como bailarina y coreógrafa. Fue profesora de baile e incluso llegó a participar en algunos musicales. Como bailarina trabajó en China y Los Ángeles junto a artistas de renombre como Chris Brown, Miguel Bosé, Sweet California, Enrique Iglesias, Marta Sánchez y The Baseballs. Índigo adquirió "cierta popularidad después de su paso por el concurso Operación Triunfo", tras lanzar su primer sencillo: 'Ya no quiero ná', que superó los nueve millones de reproducciones en Spotify, entró en la lista de los cincuenta temas más virales del mundo, y cuyo videoclip acumula más de setenta millones de reproducciones en YouTube. 'Akelarre' fue su primer disco de estudio y, a partir de ahí, una carrera ascendente. 'La Niña', su segundo álbum, consiguió ser número uno en la lista de ventas en España, número 3 de Viral en Tiktok España con La Niña de la Escuela; 'Top20 Spain'; Top200 Argentina', Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá, Chile, El Salvador; 'Mtv Ema Winner' 'Best Spanish Act 2019'; Lola Bunny Spanish Voice Space Jam New Legacy; Los40 Music Awards a Artista o grupo revelación del año y a mejor videoclip; y el puesto número dos de los documentales más vistos en Amazon Prime con su documental 'La Niña'.