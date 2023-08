La presidenta de Honduras asegura que su Gobierno está "bajo el ataque de las fuerzas narcoconservadoras"

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha asegurado este viernes que su Gobierno "está bajo ataque de las fuerzas narcoconservadoras" de su país, durante la inauguración de una cancha multiusos en la capital Tegucigalpa. "No podemos desconocer que mi Gobierno está bajo el ataque de las fuerzas narcoconservadoras del país. Los que privatizaron nuestros puertos, carreteras, aeropuertos y saquearon nuestras finanzas, los que destruyeron nuestra democracia, los que asesinaron, los que persiguieron, los que se burlaron y corrompieron nuestro país, hay que decirles claramente, y sé que pueblo hondureño me acompañará en esta expresión, y el pueblo volverá a vencerlos", ha denunciado Castro en un discurso recogido por el periódico electrónico 'Proceso Digital'. Ha remarcado que "no a las ZEDEs --zona de empleo y desarrollo económico--, no a los fideicomisos" y ha hecho hincapié en que han "recuperado la credibilidad internacional" y han "recuperado la caja única del Estado, que se maneja con transparencia". Castro ha celebrado que su Gobierno está "comprometido con cada uno de los obstáculos que enfrenta el pueblo hondureño" y ha recordado que ha ordenado transferir a las alcaldías municipales más de 2.000 millones de lempiras (unos 75 millones de euros) adicionales "para reconstruir las escuelas que han sido objeto de abandono y deterioro por más de una década". La mandataria ha finalizado enfatizando que sus principales objetivos son la instalación de la Misión Internacional Anticorrupción (CICIH) y el rescate de empresas públicas.