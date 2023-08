La estación rusa Luna-25 suspende su maniobra inicial de alunizaje por un fallo técnico

El módulo lunar Luna-25, la primera sonda rusa diseñada para su alunizaje en casi 50 años, ha suspendido este sábado su maniobra preliminar de llegada al satélite por un fallo técnico. Aunque la nave consiguió entrar este sábado en la órbita del satélite, la agencia espacial rusa Roscosmos ha informado de un error ocurrido en el traslado del módulo a la posición de prealunizaje. "Durante la operación se presentó una situación de emergencia a bordo de la estación automática, que no permitió realizar la maniobra con los parámetros especificados", ha indicado la agencia en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram. "El equipo se encuentra actualmente analizando la situación", ha añadido la agencia. Luna-25, que no tiene cápsula de retorno, intenta convertirse en la primera estación de la historia en aterrizar en el polo sur de la Luna. Las principales tareas de la misión son probar las tecnologías de un aterrizaje suave, estudiar la estructura interna y explorar los recursos, incluida el agua. Rusia lanzó la nave la semana pasada en una carrera con la agencia estadounidense, la NASA, y otras agencias espaciales, y en principio el alunizaje estaba previsto para este próximo domingo, aunque no se sabe si el plan sigue en pie. El polo sur lunar es un objetivo muy codiciado entre las naciones que realizan actividades espaciales, EEUU y China entre ellas. De hecho, la nave espacial india Chandrayaan-3 está orbitando la Luna y probablemente intentará el alunizaje cerca del polo esta semana.