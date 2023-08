La CEDEAO tiene decidido "el día D" de la intervención militar en Níger pero mantiene abierta la vía diplomática

Los jefes de Estado Mayor de los países de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ya tienen decidido el "el día D" para una intervención militar en Níger, pero todavía mantienen la esperanza de una salida dialogada a la crisis dependiendo de los resultados de la próxima visita al país de la misión diplomática configurada la semana pasada, según ha informado el comisionado de Asuntos Políticos de la organización, Abdel Fatau Musah, tras una reunión de dos días celebrada en Acra (Ghana). El comisionado ha advertido que la CEDEAO no va a "entablar un diálogo interminable" con los golpistas en Níger y ha asegurado que, en este "paso más en el enfrentamiento entre la CEDEAO y la junta nigerina", están listos para una intervención militar hasta el punto de que ya tienen decidido el equipo y los recursos a emplear, aunque se han abstenido de dar una fecha específica. "El 'día D' ha sido decidido. Estamos listos para empezar. No habrá más reuniones de los jefes de Estado Mayor (...). Queremos liberar a Níger de los militares en el poder para que este país pueda concentrarse en su objetivo primordial, la lucha contra el terrorismo", ha expresado Fatau Musah al término del encuentro en declaraciones recogidas por Radio France Internationale (RFI) No obstante, desde la CEDEAO siguen abiertos a la opción diplomática. En este sentido, el portavoz de este organismo ha señalado que "siempre existe la posibilidad de dialogar" y ha recalcado que con el anuncio de realizado "no le están declarando la guerra a Níger". Al contrario, su objetivo es "restablecer el orden constitucional", ha añadido. En este sentido, cabe recordar que hace una semana el Parlamento de la CEDEAO acordó conformar un equipo de mediadores para afrontar esta crisis con la intención de visitar el país en el momento en que las circunstancias así lo permitieran . Este equipo estará encabezado por el vicepresidente del Parlamento de la CEDEAO, el nigeriano Idris Wase, según se decidió en una sesión especial en la que el propio Wase se mostró en contra de la intervención militar que la CEDEAO lleva contemplando desde hace tres semanas. Al término de la reunión del Parlamento comenzó una ronda urgente de consultas con la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO para perfilar su oferta a la junta nigerina y organizar una visita al país "a la mayor brevedad posible". La asonada, originada el 25 de julio después de que un grupo de militares nigerinos dieran un golpe de Estado y secuestraran al presidente del país, Mohamed Bazoum, ha azuzado nuevamente las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro --ahora cinco-- golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.