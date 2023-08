Jorge Vilda: "La final del Mundial no es día de cambiar cosas"

El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, afirmó este sábado que el día de la final del Mundial "no es día de cambiar cosas", sino de permanecer fiel al estilo "de presionar" y "de atacar" que sus pupilas han demostrado a lo largo del campeonato, cuyo colofón se verá este domingo en la lucha por el título contra el equipo de Inglaterra. "No es día de cambiar cosas, es día de ser nosotros, de presionar como sabemos, de atacar como sabemos, de jugar con un equipo unido y que lucha, que se ayuda", dijo Vilda en rueda de prensa. "El partido ya se está jugando hoy. Y una vez que pite el árbitro, los comienzos de los partidos son muy importantes; y los finales nosotros hemos demostrado también que son muy importantes, estamos acabando bien los partidos y va a ser una batalla interesante", añadió el técnico de la 'Roja'. Merced a su clasificación para la final del torneo, Vilda se mostró "agradecido de todo este seguimiento, es impresionante". "Estamos superilusionados con estar aquí", recalcó delante de los periodistas desde Sídney (Australia). En su conferencia, no faltó el recuerdo de la derrota frente a las inglesas en cuartos de final de la Eurocopa 2022. "Supimos que estuvimos por encima, al final el resultado es lo que cuenta, es lo que quedó. Pero yo sé lo que Inglaterra sintió en ese partido y sabe lo que tiene mañana por adelante. Siempre son buenas referencias, son partidos de la máxima exigencia y lo bueno es que el equipo ha seguido evolucionando", aludió a este Mundial. "Hemos demostrado que a nivel mental se ha dado un paso más allá. Las jugadoras están superenfocadas, están centradas en el fútbol y sobre todo eso es lo que nos está llevando a estar ahora mismo en una final", insistió. Vilda también elogió a la seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman. "Es una entrenadora que con resultados ha demostrado su trabajo. No es nada fácil lo que ha conseguido y eso solo se consigue si hay una buena preparación, si hay talento, si tienes un buen 'staff' detrás, además de las buenas jugadoras que ha tenido", explicó. En este sentido, señaló que con Wiegman "por supuesto estará la batalla táctica, estará la batalla técnica y estará la batalla competitiva. Es una final, nosotros vamos a luchar con todo". "El argumento de España no va a cambiar, va a ser el mismo que hemos utilizado durante todos estos años y que hemos creado, y pienso que va a ser el partido que todo el mundo espera", agregó Vilda. "Desde el principio [del Mundial] las jugadoras han estado unidas, han estado trabajando. Es lo que ha sucedido en el campo, en los entrenamientos y en los partidos, pero es que todo lo que ha sucedido fuera también ha sido extraordinario. Van a tener recuerdos para toda su vida, lo han disfrutado, se han divertido, hemos estado juntos y mañana si Dios quiere queremos también celebrar juntos", auguró. Además, Vilda dijo sentirse "encantado de la vida de jugar una final de un Mundial, de ver lo que estoy viendo en mis jugadoras, de sentir un país que está empujando al equipo también". "De la posibilidad no solamente de hacer felices a muchas personas, sino que puede que sea el día más feliz de su vida. Ese es el poder que tenemos, lo sabemos y es una responsabilidad también. Pero bueno, nos sentimos superapoyados, superilusionados y en eso es lo que estamos pensando", subrayó. "Lo que nosotros queremos es ser los mejores del mundo. Y conseguiremos ser los mejores del mundo ganando la final", sentenció. "Durante todo el Mundial, mis charlas han ido enfocadas a la motivación. La motivación es intrínseca en un Mundial. Todas las jugadoras han venido supermotivadas y con muchísima energía. Y yo creo que nuestro trabajo es ayudarlas a canalizar toda esa energía en el trabajo", aseveró. "Queríamos llegar a este escenario para ponerlo todo en práctica y eso es lo que han hecho. Han sido capaces de superar adversidades muy complejas y de tener momentos de muy buen fútbol. Hemos sido capaces de meter goles, hemos sido capaces de levantarnos después de un 4-0 y hemos sido capaces de hacer un equipo para jugar una final del Mundial", apuntó. "Es un éxito sin precedentes ya, pero queremos poner la guinda al pastel y queremos ser campeones del mundo", repitió Vilda. "Lo que intento es estar lo más lúcido posible para darme cuenta de lo que pasa y ayudar a mis jugadoras. Y si se me ocurre la frase célebre que llegue, pues bienvenida sea, pero eso saldrá solo", concluyó el seleccionador de España.