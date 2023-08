Irma Soriano dedica unas tiernas palabras a María Teresa Campos: "Está en otra etapa de su vida, hay que quererla mucho"

Irma Soriano ha compartido con el equipo de Europa Press su cariño y apoyo hacia María Teresa Campos en este momento de su vida, así como sus pensamientos sobre el delicado caso de Daniel Sancho. La presentadora y figura pública no ha dudado en expresar sus sentimientos con franqueza y empatía. En relación a María Teresa Campos, la colaboradora elogia la fortaleza y la actitud de la icónica presentadora en esta etapa de su vida. "María Teresa está, está en otra etapa de su vida, tiene sus años y hay veces que nos llegan estas enfermedades y hay que quererla mucho y rodearla de cariño, nada más, es la única vitamina-medicina que necesita y esa la tiene con creces", comenta, destacando que el cariño y el apoyo son la mejor medicina para la situación que está enfrentando. Al abordar el delicado caso de Daniel Sancho, comparte su deseo de que se haga justicia y que se conozca la verdad: "Lógicamente yo quiero, queremos que se sepa la verdad y que se hagan las cosas bien, por favor. Estamos en Tailandia, vale, pero que se sepa de verdad". Aunque admite que no puede ponerse en su piel, enfatiza la necesidad de apoyo para Daniel, sus padres y las personas cercanas que lo aman: "Es que no me puedo poner en su piel por mucho que quiera. Van a necesitar ayuda él, la madre, el padre, las personas que lo quieren de verdad". Irma también habla de su experiencia con Rodolfo Sancho, recordando algunos encuentros y destacando las diferencias entre el actor y su padre, Sancho Gracia: "Fíjate, conocía más a su padre, en algunas ocasiones habíamos coincidido y es que era una persona maravillosa, él totalmente distinto, yo lo he percibido mucho más discreto, a Rodolfo". En cuanto a las críticas que han surgido en redes sociales dirigidas a los padres de Daniel Sancho, Soriano se pronuncia desde la perspectiva de una madre: "Yo como madre no tengo la culpa de las cosas que hagan mis hijos. Los apoyaré siempre y estaré con ellos siempre, pero que hagamos esto bueno, pues se aburren mucho, no tendrán vida, entrar para criticar y hacer daño a una persona que está machacada, un poquito de humanidad".