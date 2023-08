HRW reclama una segunda vuelta electoral "libre y justa" en Guatemala con supervisión internacional

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha exigido a las autoridades guatemaltecas que garanticen "una segunda vuelta libre y justa el 20 de agosto de 2023", alegando que la atención sostenida de la comunidad internacional sigue siendo "crucial" para lograrlo, tal y como recoge en un informe emitido junto a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Este escrito pone de manifiesto que "la democracia está en juego en Guatemala", un país que se encuentra "al borde de una crisis social y política sin precedentes", según la directora de WOLA para América Central, Ana María Méndez Dardón. En este sentido, los firmantes consideran que una supervisión internacional "robusta" no solo será clave para evitar esta crisis y "ayudar a proteger la integridad de la voluntad popular", sino que es la principal garantía para una transferencia pacífica del poder. La segunda vuelta de las elecciones en Guatemala se celebra este domingo 20 de agosto, como anunció el Tribunal Supremo Electoral (TES) el pasado 26 de julio, y en ella competirán Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) y Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla), quienes quedaron en primera y segunda posición --con el 15,7 y el 11,8 por ciento de los votos respectivamente-- en la primera vuelta, celebrada el 25 de junio. Desde entonces, reprochan HRW y WOLA, "los partidos que perdieron y el Ministerio Público han tomado medidas que buscaron socavar el derecho al voto y han perseguido al movimiento Semilla a través de procesos legales". Aunque varios partidos políticos denunciaron el 30 de junio ante la Corte de Constitucionalidad que los resultados de la primera vuelta se habían visto alterados por votos "fraudulentos e irregulares", los observadores electorales locales e internacionales no hallaron indicios significativos que probaran dichas acusaciones. Apenas un día después, relata el informe de la ONG, la Corte de Constitucionalidad ordenó un nuevo proceso para impugnar las supuestas irregularidades en la votación tras suspender el anuncio de los resultados electorales. Nuevamente, no se encontró evidencia alguna y finalmente la Corte Suprema aprobó el anuncio de los resultados electorales el 10 de julio. El 12 de julio, a petición del Ministerio Público, un juez suspendió la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, alegando un supuesto delito de lavado de dinero u otros activos. No obstante, la Corte de Constitucionalidad revocó esta decisión al día siguiente, pidiendo que la segunda vuelta se llevase a cabo "en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados". Aún así, la segunda vuelta llega marcada por los intentos de la Fiscalía de suspender el Movimiento Semilla, partido que ha sido capaz de capitalizar el descontento de una ya descreída sociedad guatemalteca y podría romper con décadas de gobiernos conservadores en un país donde la abstención y votar ha sido la norma. ATENCIÓN INTERNACIONAL CONTINUADA Las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) expresaron ya entonces su preocupación por la "sobrejudicialización" de las elecciones, una realidad que llevó a la OEA a anunciar su permanencia en el país hasta la toma de posesión del próximo Gobierno. A este respecto, tanto HRW como WOLA se han mostrado "profundamente" preocupados por las "posibles interferencias o actos de violencia" que puedan tener lugar antes y durante la jornada electoral y han instado a los observadores electorales de la OEA y la UE a "garantizar atención continua a la situación de Guatemala hasta asegurar una transición pacífica del poder". "Sea cual sea el resultado del 20 de agosto, la atención internacional sostenida es clave para proteger los derechos políticos de los guatemaltecos", ha sentenciado el subdirector en funciones de Human Rights Watch para las Américas, Juan Pappier. La Misión de la OEA ha visitado cinco veces al país desde mayo, en las que ha recorrido 21 departamento del país de cara a los preparativos de la segunda vuelta de las elecciones, y se trata de la 22ª vez que despliega una misión en Guatemala. EL PRESIDENTE GIAMMATTEI LLAMA A LAS URNAS Por su parte, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, ha hecho este viernes un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas el domingo. "Exhorto a los ciudadanos a que libre y de forma consciente ejerzan su derecho al voto y acudan a las urnas este domingo 20 de agosto", ha manifestado el mandatario. Gimmattei ha reiterado que entregará el poder en la fecha prevista (14 de enero) como respuesta a quienes "especularon que no habría primera ni segunda vuelta y que habría perpetuación en el cargo". "Los hechos hablan y la mentira luce hasta que la verdad aparece. El Estado de derecho es bastión de nuestra democracia consolidada. Brindamos las garantías para que la jornada sea segura y en paz", ha asegurado el presidente en la red social X, antes conocida como Twitter. El presidente ha defendido el derecho a voto como expresión de "la voluntad suprema de los guatemaltecos" y ha asegurado que su Gobierno ha brindado "todas las garantías para que la jornada del voto de este domingo se lleve a cabo en un clima de paz, transparencia y seguridad", a fin de "propiciar un proceso de transición ordenado, transparente y eficiente".