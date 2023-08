El incendio de Tenerife sigue fuera de capacidad de extinción aunque no hay que lamentar pérdida de viviendas

El incendio forestal que comenzó en la noche del 15 de agosto en el monte de Arafo, en la isla de Tenerife, continúa fuera de capacidad de extinción tras una noche en la que la meteorología complicó las labores de los profesionales, previéndose que continúen las mismas condiciones durante la jornada de este sábado. Pese a la voracidad de las llamadas, el trabajo ha hecho que por el momento no haya que lamentar pérdida de viviendas. Así se ha puesto este sábado de manifiesto durante la rueda de prensa de las 11.30 horas para actualizar la información sobre la evolución del incendio. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, explicó que durante la noche "la realidad superó las expectativas". "El comportamiento meteorológico ha sido francamente severo con las condiciones del incendio. Los vientos, las temperaturas y las circunstancia fueron peor de lo que se supuso", comentó. SE ESTÁ EN UN ESCENARIO INTERMEDIO No obstante, la labor desarrollada en las últimas horas ha hecho que no se haya llegado al peor escenario pese a unas condiciones muy adversas, estando el incendio en un escenario intermedio de los tres previstos. En la actualidad hay tres frentes principales: uno en la Hoya Marcial que está ardiendo de manera lenta; otro en Santa Úrsula con una ladera en la que es imposible meter personal por lo escarpado de la orografía; y el frente que ha motivado las evacuaciones durante las últimas horas. "Los técnicos señalan que las circunstancias son excepcionales, es un incendio hambriento y con un comportamiento bastante inusual en que el clima lo complica", señaló el presidente. LOCALIZAR A LOS PRESUNTOS AUTORES DEL INCENDIO Mientras, explicó de igual modo que hay varias líneas de investigación para tratar de localizar a las personas que previsiblemente han provocado el incendio. Por su parte, Clavijo comentó que se ha localizado a tres personas que se saltaron los precintos en la zona de Las Lagunetas e intentaron realizar maniobras contra incendios sin autorización, personas que han sido identificadas y se les sancionará administrativa y penalmente. AÚN NO HAY ACTUALIZACIÓN DE HECTÁREAS AFECTADAS La directora técnica de la emergencia, Montse Román, manifestó que aún no hay datos actualizados de hectáreas afectadas, por lo que se mantienen los datos de la pasada noche. En los mismos se apuntó a que el fuego ha afectado por el momento a unas 5.000 hectáreas en un perímetro que abarca es de unos 50 kilómetros en once municipios, con afectación a masa forestal (pinar), en su mayor parte en el monte de La Esperanza y la corona forestal, sin que por el momento haya que lamentar pérdida de viviendas. Por municipios, Arafo tiene una afectación del 44% del incendio; Candelaria del 35%; Santa Úrsula del 20%; La Victoria de Acentejo del 15%; El Rosario del 13%; El Sauzal del 7%; La Orotava del 5%; La Matanza del 4%; y Tacoronte del 1%, estando pendiente de ver cuál es la afectación en el municipio de Güímar. UNA DIMENSIÓN "NUNCA VISTA EN CANARIAS" La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha comentado que el fuego afecta ya a once municipios y que tiene una dimensión "nunca vista en Canarias" desde que se tienen registros de este tipo de situaciones. El incendio desde un momento estaba en situación crítica y fuera de capacidad de extinción, por lo que el primer objetivo ha sido preservar vidas. UN TOTAL DE 265 EFECTIVOS Y 19 RECURSOS AÉREOS Mientras, durante la jornada de este sábado trabajarán 265 efectivos en las labores de extinción por tierra --Cabildo de Tenerife (Brifor); Bomberos del Consorcio Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y Fuerteventura; EIRIF; BRIF; UME; y Cabildo de Gran Canaria--. De igual modo habrá 120 efectivos de seguridad (78 de la Guardia Civil, 21 de la Policía Canaria, 5 de la Policía Local y 15 de la Policía Nacional) y 40 personas en labores de logística. Además, serán 19 los recursos aéreos que lucharán contra las llamas --7 helicópteros (4 del Ministerio de Transición Ecológica-Miteco y 3 del Gobierno Canarias); 2 EIRIF; 2 Cabildo de Tenerife; 1 Cabildo de Gran Canaria; 3 FOCAS (aviones anfibios del Miteco); 1 ATC (avión de carga en tierra-airtractor); y 1 Kamov; más dos de coordinación (CUCO de la Guardia Civil y ACO del Miteco)--.