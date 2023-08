(Crónica) El City anula al Newcastle y el Tottenham vence al United

El Manchester City venció (1-0) al Newcastle en la segunda jornada de la Premier este sábado, con un gol de Julián Álvarez a la media hora, mientras que el Tottenham superó (2-0) al Manchester United y el Liverpool remontó al Bournemouth (3-1). El golazo del argentino fue suficiente para que el vigente campeón evitara que los 'Magpies' se vinieran arriba en su deseo de ser candidatos al título esta temporada. Phil Foden sí hizo bien de Kevin de Bruyne, no como en la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla, y el City no tuvo resaca del título. El dominio de los de Pep Guardiola anuló a un Newcastle que no se asomó al área rival hasta los últimos minutos. El City suma así un segundo triunfo en dos jornadas, tras el del estreno contra el Burnley, sin necesitar esta vez el olfato de Erling Haaland. Mientras, el Tottenham de Ange Postecoglou logró su primer triunfo, también el primero sin su eterno capitán y delantero Harry Kane, al calor de su público. El equipo londinense se llevó el partido en el segundo tiempo con el gol temprano de Sarr y el de en propia puerta de Lisandro Martínez ya al final, un duelo con mucha alternativa y también con su dosis de polémica en ambas áreas. Por otro lado, la jornada en el fútbol inglés dejó este sábado la remontada del Liverpool sobre el Bournemouth (3-1), con los goles de Díaz, Salah y Jota, mientras que el argentino Mac Allister fue expulsado en su primer partido con los 'reds' en Anfield. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 2 EN LA PREMIER LEAGUE. -Viernes 18 de agosto. Nottingham Forest - Sheffield United 2-1. -Sábado 19. Fulham - Brentford 0-3. Liverpool - Bournemouth 3-1. Wolves - Brighton 1-4. Tottenham - Manchester United 2-0. Manchester City - Newcastle 1-0. -Domingo 20. Aston Villa - Everton 15.00. West Ham - Chelsea 17.30. -Lunes 21. Crystal Palace - Arsenal 21.00.