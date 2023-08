Crónica del UD Almería - Real Madrid, 1-3

El Real Madrid superó (1-3) este sábado a la UD Almería en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, con un Jude Bellingham que agrandó su sonoro aterrizaje en el club blanco y el fútbol español con un doblete y otro encuentro para enmarcar, que ayudó a los suyos a remontar en el Power Horse Stadium. Los de Carlos Ancelotti sumaron la segunda victoria en dos partidos con el mismo protagonista. El ex del Borussia Dortmund, a sus 20 años, ya se lució en el triunfo en San Mamés, además de estrenarse como goleador, y en Almería repitió con su poderío en el centro del campo y dos goles como dos soles para endosar a los andaluces su segunda derrota en dos partidos. El Madrid impuso su físico en el centro del campo y, sobre todo, su pegada en el área contraria. Los de Vicente Moreno se adelantaron a los tres minutos con el gol del ex, el de un Sergio Arribas cedido en el equipo andaluz. La contra rojiblanca dejó en mal lugar la transición defensiva de un Madrid que no tuvo el equilibrio del que siempre habla Ancelotti, pero lo solucionó con gol. Los de Moreno trataron de calmar el intercambio con algo de posesión, pero la presión de los blancos no dio tregua. Sin Camavinga pero con un Fede Valverde que se multiplicó subiendo y bajando, el Madrid fue ganando terreno hasta lograr el empate a los 20 minutos con un Bellingham en el lugar correcto por centímetros. El VAR tuvo que revisar la posición, también una mano que reclamaron los locales, pero subió el 1-1 con los visitantes creciendo. La pausa por hidratación dejó algo parados a los de Ancelotti y Luis Suárez encontró algo de compañía en el ataque de un Almería que sufrió a Lunin inspirado bajo palos. El meta ucraniano reclamó el sitio del lesionado Thibaut Courtois ante el fichaje de Kepa con buenas intervenciones, una sobre todo a un disparo de Baba. No concretó el Almería y, en el descuento, cerca estuvo de llegar el 0-2 de Kroos, anulado por una falta de Carvajal. El equipo local se desfondó tratando de llegar en la reanudación, sin poder irse arriba con Embarba por la exigencia blanca. Moreno pensó en los cambios, con Robertone y Ramazani con la puntería desviada, pero entonces, un centro de Kroos lo mandó a la red Bellingham, también acertado por arriba. El 1-2 no impidió que el Almería lo siguiera intentado, pero Modric entró en acción para tratar de que el Madrid mandara en el tramo final. El croata lo hizo tras el 1-3, un buen gol de Vinícius para dejar claro en la ciudad andaluza que el equipo de Ancelotti no necesita un gran día para golear, como un día más en la oficina y mandando al final. Carvajal, que dejó otro gran partido al igual que en San Mamés, tuvo el cuarto y Brahim dejó un buen destello de calidad en los minutos del descuento que le dio el técnico italiano. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: UD ALMERÍA, 1 - REAL MADRID, 3. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES: UD ALMERÍA: Maximiano; Pubill (Pozo, min.69), Chumi, Edgar, Akieme; Baba (Lázaro, min.91), Robertone (Melero, min.70); Ramazani (Koné, min.61), Arribas (Puigmal, min.91), Embarba y Luis Suárez. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Kroos (Camavinga, min.72), Valverde (Lucas Vázquez, min.90), Bellingham (Joselu, min.81); Vinicius (Brahim, min.90) y Rodrygo (Modric, min.72). --GOLES: 1 - 0, min.3, Arribas. 1 - 1, min.19, Bellingham. 1 - 2, min.60, Bellingham. 1 - 3, min.73, Vinícius. --ÁRBITRO: Sánchez Martínez (c. Murciano). Amonestó a Chumi (min.59) en el Almería. --ESTADIO: Power Horse Stadium.