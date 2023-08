Crónica del España - República Dominicana, 86-77

La selección española masculina de baloncesto superó (86-77) a la de República Dominicana este sábado en el Palacio de los Deportes de Granada, último ensayo antes del debut en el Mundial dentro de una semana contra Costa de Marfil. Los de Sergio Scariolo aprovecharon la prueba final, el segundo asalto en la capital nazarí después de la derrota el jueves contra Canadá, con más minutos para el rodaje de Sergio Llull y una gran actuación de Usman Garuba (7 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias) y Juan Núñez (16 puntos). Como avisó el técnico italiano en la previa, el último amistoso fue para dar minutos a quien más los necesita, como un Llull que no había entrado en la rotación hasta Granada. Además, el '23' del Real Madrid lo hizo muchos minutos de base, una posición donde Núñez ha dado un paso al frente, pero que tiene mucho peso pendientes de la lesión en la rodilla de Alberto Díaz el jueves. España trató de imponer su juego y empezó bien, con un gran Núñez, pero al final del primer cuarto llegó la primera desconexión que metió en partido a los dominicanos, un rival de calidad, con mucho NBA, acierto y un Karl-Anthony Towns con peligro. Los de Scariolo mejoraron mucho en defensa en el segundo cuarto. Garuba, que termina la preparación como vital en ambos aros, fue clave en el rebote, dando segundas oportunidades que aprovecharon Juancho Hernangómez y Jaime Fernández, dentro de un primer tiempo de bajos porcentajes de acierto. Los de Néstor García igualaron el luminoso en la recta final hacia el descanso con Towns y el base del Joventut Andres Feliz (40-36). La reanudación fue dominicana, despertando la parte visitante en la grada, pero España recuperó la compostura en defensa y encontró una buena racha de triples para cerrar el cuarto. Abrines metió dos seguidos y uno más Parra para dejar tocado a un rival que venía de jugar 24 horas antes contra Canadá. El pique no tardó en aparecer, con Towns eliminado con dos técnicas por protestar. España dominó el desenlace, ante un rival algo sumiso dando por cumplido su trabajo. Del mismo modo, los de Scariolo terminaron su quinto y último partido de preparación, tras el cual el seleccionador anunció que no estarán en la defensa del título en el Mundial Alberto Abalde, Sebas Saiz ni Jaime Pradilla, mientras que Jaime Fernández se queda hasta saber si Alberto Díaz puede jugar. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: ESPAÑA, 87 - REPÚBLICA DOMINICANA, 77. (40-36, al descanso). --EQUIPOS: ESPAÑA: Núñez (16), Abrines (8), Aldama (6), Claver (2), Willy Hernangómez (9) --quinteto inicial-- Llull (6), Garuba (7), Juancho Hernangómez (6), Jaime Fernández (6), Parra (11), Brizuela (6), Abalde (3). REPÚBLICA DOMINICANA: Feliz (9), Liz (8), Quiñones (12), Vargas (4), Towns (17) --quinteto inicial-- Mendoza (3), Montero (3), Delgado (7), Figueroa (3), Peña (5), Solano (0), Suero (-), Núñez (3). --PARCIALES: 18-21, 22-15, 28-24, 18-17. --ÁRBITROS: Calatrava, Zamorano y Padrós. Eliminado Towns. --PABELLÓN: Palacio de los Deportes de Granada.