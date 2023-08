Congresistas opositores pedirán al Senado que obligue a Petro a un examen médico por sus "desapariciones"

Un grupo de opositores de la oposición ha anunciado que presentarán una solicitud al Senado de Colombia para ordenar al presidente, Gustavo Petro, a someterse a un examen médico ante su ausencia en algunos actos. Los responsables de esta iniciativa forman parte de Centro Democrático y Cambio Radical. Los congresistas del primero de estos partidos, Christian Garcés y Juan Espinal han informado es saber si el presidente Petro "tiene la condición necesaria para gobernar el país", o si por el contrario arrastra una "incapacidad absoluta" que pueda obligarle a dejar el cargo, recoge RCN Radio. Garcés ha expuesto que si bien no está fijado en la Constitución, consideran "claro que es el Senado la República la instancia competente para solicitar o asumir la investigación y la decisión en caso de problemas de salud del presidente". Por su parte, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, ha asegurado que es "preocupante" que los colombianos desconozcan las razones de los "constantes" ausencias de Petro a eventos que considera de "gran importancia". "Estamos pidiendo es que se haga a través de la Presidencia del Senado un parte de salud el mandatario, se puede solicitar ante la académica nacional de medicina que es una entidad que acompañaría una especie de comisión y un tribunal de ética médica que permitiría corroborar el estado de salud del presidente", ha propuesto. "Hay muchos rumores alrededor de que el presidente está enfermo y que precisamente no ha cumplido la agenda, rumores de que su estado de salud no es el mejor y eso se debe aclarar", ha insistido.