Chabeli Navarro, contundente sobre Bertín Osborne: "Sus palabras ya tienen muy poca credibilidad"

Chabeli Navarro ha hecho frente de nuevo a las recientes declaraciones de Bertín Osborne con firmeza y sin titubeos. En un tono claro y directo, no ha dudado en dar su opinión al equipo de Europa Press sobre el cantante y presentador, dejando claro que sus palabras no le generan ningún impacto. "Algo he podido escuchar. Cada vez que habla este hombre sube el pan", afirma Navarro con una mezcla de ironía y desinterés hacia las palabras de Osborne, afirmando que "en este país nadie sabe nada de nada". La empresaria no parece preocupada por las opiniones expresadas por el cantante y deja clara su opinión. "Que creo que ya sus palabras tienen muy poca credibilidad gracias a Dios", añade Navarro, sugiriendo que las declaraciones del cantante carecen de autenticidad y peso en su opinión. También comenta el tema de las dudas sobre la paternidad del bebé que esperaba y la participación del artista en esas especulaciones. "No hay nada que aclarar, sabemos todos quién era el padre y listo, todo el mundo lo sabe", afirma de manera contundente, cerrando cualquier puerta a la discusión al respecto. Sobre la relación previa que mantuvo con Bertín, admite que en alguna ocasión el cantante le dedicó canciones a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. Sin embargo, deja claro que estas acciones no tuvieron un impacto significativo en su vida y que su relación con él es cosa del pasado. En relación al apoyo que ha recibido por parte de su ex novio, Antonio Tejado, comenta: "Estuvimos conociéndonos como pareja, no pudo ser y bueno, la amistad sigue ahí". Chabeli Navarro deja claro que su relación con Tejado evolucionó hacia una amistad en lugar de continuar como una pareja romántica.