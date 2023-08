Biden afirma que no actuar ante la invasión rusa de Ucrania enviaría un mensaje a China sobre Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la inacción ante la invasión rusa de Ucrania no es una opción y se ha preguntado que mensaje se hubiera lanzando, por ejemplo, a China sobre Taiwán, si se hubieran quedado sin hacer nada. "Imagínense si no hubiéramos hecho nada (...) estamos ante una situación que podría suceder en cualquier lugar. Si nos quedáramos quietos, ¿qué mensaje enviaría eso a China sobre Taiwán? ¿Qué señal enviaría eso en todo el mundo?", se ha preguntado Biden en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol. "Rusia ya ha perdido. No ha podido cumplir con el objetivo original que declaró. No ha sido posible", ha destacado Biden desde la base de militar de Camp David, en Maryland, donde ha destacado que el papel de Japón apoyando a Ucrania evidencia que "las consecuencias de la guerra se extienden mucho más allá de Europa". En ese sentido, el presidente estadounidense ha remarcado que lo que está ocurriendo durante este más de año y medio en Ucrania no es solo un problema europeo", pues no se había producido una invasión de esas características "desde la Segunda Guerra Mundial", según recoge la CNN.