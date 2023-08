Aspirantes presidenciales de la oposición critican el clima de violencia en México

Monterrey (México) 19 de ago (EFE).- Los aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición para 2024 coincidieron en que México requiere “un vuelco de timón” en materia de seguridad pública para frenar la ola de violencia y desapariciones registradas en el país, durante un foro con simpatizantes en el que abordaron diversos temas de interés.

Las senadoras Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), quienes junto con el diputado panista Santiago Creel contienden por la candidatura presidencial del opositor Frente Amplio por México, se pronunciaron este sábado sobre la inseguridad que prevalece en el país.

En una entrevista con EFE, en el marco del segundo Foro Regional, celebrado en Nuevo León, al norte de México, ambas coincideron en que es “indispensable” dar un “vuelco de timón” para enfrentar esta problemática.

“Hemos sido insistentes, enérgicas, también lo ha sido Santiago Creel, que es indispensable dar un vuelco de timón, que es indispensable una política de seguridad pública distinta, diferente y atender las quejas de los miles de familiares, atender a las víctimas y es crucial que haya respuestas y una política preventiva también”, dijo Paredes.

Por su parte, Gálvez indicó que el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, carece de una política para combatir al crimen organizado y en vez de eso puso en práctica una ocurrencia.

“Estrategia no fue la de “abrazos no balazos”. (Fue) una ocurrencia y las consecuencias han sido desastrosas”, afirmó.

Las políticas se refirieron así a hechos de violencia como los registrados en Lagos de Moreno, Jalisco, en donde miembros del crimen organizado, secuestraron y, presuntamente, asesinaron a cinco jóvenes estudiantes, así como de la reacción del mandatario mexicano que al ser cuestionado sobre el tema respondió “no oigo”.

“A mí lo que me parece lamentable es que no se haya referido al tema (...) no es posible (que en) una conferencia mañanera donde tienes desaparecidos a cinco jóvenes no menciones nada. Eso es lo criticable”, planteó Gálvez.

Paredes la secundó al sostener que fue “una falta de respeto total”.

La polémica por la desaparición de los jóvenes asesinados en Jalisco se generó cuando el pasado miércoles, al final de su habitual conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre su postura ante la desaparición de los jóvenes jaliscienses; sin embargo, el mandatario federal respondió que no escuchaba y luego contó un chiste.

En el segundo Foro Regional, los aspirantes a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México revisaron temas como Pemex, las energías limpias, el nearshoring, así como la pobreza y desigualdad.

El evento forma parte de los foros que se realizan desde el pasado 17 de agosto y culminarán el próximo 26 de agosto en distintas ciudades del país donde los aspirantes a representar a la oposición debaten sobre diversos temas de interés.

Tras ellos, se llevará a cabo una última encuesta definitoria que se efectuará del 27 al 30 de agosto próximos, mediante la cual se seleccionará al candidato de oposición que buscará encarar al oficialismo representado por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El anuncio sobre quién encabece las preferencias y, por tanto, abandere el opositor Frente Amplio por México, se dará el próximo 3 de septiembre, y el de Morena ocurrirá el 6 de septiembre.