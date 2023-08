Al menos tres muertos durante un largo tiroteo nocturno entre Policía y ex soldados renegados en Mogadiscio

Al menos tres personas han muerto durante un largo tiroteo ocurrido esta pasada noche entre la Policía somalí y soldados renegados en la capital de Somalia, Mogadiscio, que también se ha saldado con la detención de una veintena de estos rebeldes, comenzando por su cabecilla, el ex capitán Sheegow Ahmed Ali. La Policía ha confirmado al menos un miembro del personal de seguridad y dos ex militares entre los fallecidos. Otros cuatro agentes somalíes han resultado heridos en estos enfrentamientos, informa el portal de noticias Hiraan On Line. El tiroteo, que se prolongó por espacio de diez horas, comenzó frente a la residencia del capitán renegado en el barrio de Kawo-Godey, ha explicado el portavoz policial Sadiq Adan Ali Doodishe. Las fuerzas de seguridad acabaron arrestando al ex capitán y a 24 de sus efectivos tras un asalto final a la residencia del militar renegado, acusado por el Gobierno somalí de desestabilizar la seguridad de la capital. A pesar de cierta mejoría en la seguridad, Mogadiscio sigue siendo un lugar muy peligroso bajo la amenaza de los atentados de la organización yihadista Al Shabaab y de enfrentamientos entre facciones internas de las fuerzas de seguridad o de militares desencantados con el Gobierno que se han convertido en bandas criminales.