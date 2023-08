Abalde, Sebas Saiz y Pradilla, fuera del Mundial

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, anunció este sábado después del último amistoso ante República Dominicana su lista de 12 jugadores para acudir la próxima semana al Mundial 2023, con al duda de un Alberto Díaz pendiente de pruebas. Alberto Abalde, Sebas Saiz y Jaime Pradilla no entran en los planes del seleccionador para la defensa del título desde el próximo sábado, día del debut de España contra Costa de Marfil. Mientras, Scariolo apuntó que Jaime Fernández entraría en la convocatoria si Alberto Díaz no está disponible tras su percance en la rodilla. El base del Unicaja se lesionó en la rodilla izquierda, una hiperextensión informó la Federación Española de Baloncesto (FEB), en el duelo del jueves ya en Granada contra Canadá. Díaz no jugó este sábado contra los dominicanos en la capital nazarí y Scariolo apuntó que este domingo se harán pruebas definitivas. Así las cosas, la lista de España para el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia la forman: Juan Núñez, Rudy Fernández, Álex Abrines, Willy Hernangómez, Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Usman Garuba, Sergio Llull, Joel Parra, Santi Aldama, Víctor Claver y un Alberto Díaz que podría ser reemplazado por Jaime Fernández.