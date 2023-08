Un juez rechaza el intento de Trump de retrasar una demanda presentada por Jean Carroll por difamación

Un juez de Manhattan ha rechazado este viernes el intento del expresidente Donald Trump de retrasar la demanda que presentó la escritora Elisabeth Jean Carroll en su contra mientras se resuelve otra apelación en el marco del mismo caso. "Trump no ha proporcionado una sola razón para que el tribunal determine que existe alguna probabilidad de que tenga éxito en esta apelación", ha asegurado en su fallo el juez de distrito Lewis Kaplan, según ha informado la cadena NBC News. Trump había solicitado al juez que retrasase la demanda mientras se resuelve una apelación sobre otra decisión que Kaplan dictó el pasado 29 de junio y que determinó que el expresidente no tenía "inmunidad presidencial" cuando insultó a Carroll en 2019. El juez otorgó en la sentencia del 9 de mayo a Carroll una indemnización de cinco millones de dólares --más de 4,5 millones de euros-- por agresión y difamación. La nueva demanda presentada por la escritora busca incrementar la cantidad para llegar hasta los 10 millones de dólares (unos 9,2 millones de euros). El equipo de Carroll presentó la demanda por los comentarios que Trump realizó en la cadena CNN tras su condena, en la que llegó a llamarla "chiflada" y aseguró que las afirmaciones de la escritora eran "falsas" e "inventadas", y que "nunca la conoció". El caso se remonta al desafío legal que interpuso Carroll en 2019 ante un tribunal estatal contra Trump por difamación debido a la forma en la que el magnate neoyorquino negó una primera denuncia por violación, que dijo que "ella no era su tipo" y que "lo hacía para vender" su libro. La periodista escribió en su libro '¿Para qué necesitamos a los hombres?' que Trump la agredió sexualmente en los probadores de una tienda de Manhattan a mediados de los 90. Según ella, se encontró con Trump en en la Quinta Avenida de Nueva York y fueron a una tienda de lencería en Bergdorf Goodman, unos grandes almacenes de lujo, para comprar un regalo a una mujer, donde el expresidente la violó. Este caso añade un nuevo frente judicial a un Trump que, inmerso ya en la campaña para las primarias del Partido Republicano, tiene abiertos varios procesos por los documentos clasificados y por su papel en el complot de fraude electoral durante las elecciones de 2020, además de su imputación por ocultar una serie de sobornos pagados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.