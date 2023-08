Ucrania cuestiona las disculpas de Jenssen sobre la cesión de territorios: "¿Podemos estar satisfechos?"

El principal asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha puesto en duda este viernes las disculpas del jefe de gabinete de la OTAN, Stian Jenssen, quien sugirió la entrega de territorios a Rusia para poner fin a la guerra: "¿Podemos estar satisfechos con estas disculpas?", se ha preguntado. "Desafortunadamente, esta no es una declaración inofensiva, son palabras que se le escaparon accidentalmente. Realmente me molesta, pero ¿qué significa el perdón de esta persona? De hecho, prácticamente dijo abiertamente que esta guerra debería terminar con la derrota de Ucrania", ha señalado, según recoge la agencia UNIAN. "Y luego sale y dice: 'Bueno, lo siento, cometí un pequeño error' (...) esta persona sale deliberadamente y dice directamente 'arreglemos legalmente para Rusia los territorios robados, que fueron abundantemente regados con la sangre de los ucranianos", ha continuado un enojado Podoliak. "¿Estamos satisfechos con que esta persona se disculpe y pretenda que, 'no, estábamos bromeando, fue un error'? De hecho, todo es mucho más peligroso. No son declaraciones inofensivas, son declaraciones que podrían conducir a una gran tragedia", ha declarado el principal asesor del presidente, Volodimir Zelenski. Para Podoliak, la declaración de Jensen ha mostrado a Rusia que en Occidente existe la opinión de que se exprimir a Ucrania, reducir después la intensidad de la guerra para hacer de ella un conflicto que se prolongue en el tiempo, precisamente una de las líneas rojas que Kiev ha puesto para negarse a negociar. Jenssen, estrecho colaborador del secretario general, Jens Stoltenberg, matizó aquellas palabras sobre la cesión de territorios para acabar con la guerra, reconociendo que fueron "erróneas" y que corresponde a Kiev decidir los términos de una futura negociación.