Twitch permitirá a los 'streamers' expulsar a los usuarios bloqueados de la transmisión en vivo

Twitch ha anunciado que incorporará una opción para que los 'streamers' puedan expulsar a los usuarios bloqueados de las transmisiones en vivo, de forma que dichos usuarios no podrán ver el 'streaming' ni participar en el chat. La plataforma de retransmisión en directo actualmente ya permite que los 'streamers' puedan bloquear a los usuarios para evitar su interacción en el chat de las transmisiones. Además, disponen de herramientas como el 'Modo Escudo', con la que pueden configurar aspectos de las retransmisiones para bloquear de forma automática a usuarios que utilicen palabras prohibidas y evitar así comportamientos de odio en el chat. Sin embargo, los usuarios que son bloqueados pueden continuar viendo el 'streaming'. Ahora, Twitch ha anunciado que implementará una nueva opción para permitir a los 'streamers' que lo deseen expulsar a estos usuarios bloqueados de la retransmisión, y que así no puedan ver el contenido en vivo. La compañía lo ha anunciado a través de su retransmisión Patch Notes, en la que el gerente senior de productos de Twitch, Trevor Fisher, actualiza mensualmente las novedades de la plataforma. En este marco, tal y como ha explicado Fisher, la opción se implementará "en las próximas semanas" y se convertirá en una parte de las herramientas de bloqueo de Twitch. Esta opción no estará habilitada de forma predeterminada, si no que deberá ser activada por los 'streamers' o los moderadores en caso de que lo consideren necesario. Asimismo, Fisher también ha detallado que se trata de una función de seguridad que había sido solicitada durante mucho tiempo. Por otra parte, esta función solo afectará a las retransmisiones en directo, por lo que los usuarios bloqueados podrán continuar viendo momentos destacados o clips publicados por el 'streamer'. No obstante, Fisher ha detallado que también pretenden bloquear el acceso a este tipo de contenido, "es algo que también queremos incluir como parte de esta funcionalidad".