Silvia Bronchalo, convencida de que su hijo Daniel Sancho no mató a Edwin Arrieta

Una vez concluidos los diez días de aislamiento en los que no podía recibir visitas en -a excepción de la de su abogado- por protocolo antiCovid, Daniel Sancho ha podido ver por fin a alguien de su familia. Su madre, Silvia Bronchalo, no ha dudado en viajar a Tailandia para arropar a su hijo en este durísimo trance en el que se enfrenta a la pena de muerte por el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta y este jueves se desplazaba a la cárcel de Koh Samui para reencontrarse con el chef. La expareja de Rodolfo Sancho llegaba minutos antes de las 9:00 (hora tailandesa) a la prisión en un taxi, acompañada por personal de la embajada española en el país asiático. Cabizbaja, muy seria y ocultando su rostro bajo su melena oscura y unas grandes gafas de sol, la actriz entraba directamente al centro penitenciario, sin pasar por la sala donde esperan los familiares para visitar a los presos. Tal y como ha trascendido, el encuentro entre Daniel y su madre se ha producido a través de un cristal, por lo que han podido verse y hablar a través de un teléfono, pero no tocarse. Una visita que ha durado cerca de hora y media -por ser la primera, aunque a partir de ahora serán de 20 minutos- y tras la que Silvia abandonaba la cárcel destrozada, en shock y sin hacer declaraciones. Los periodistas desplazados hasta Tailandia para informar sobre el caso tomaban la decisión de no hacer ninguna pregunta a la madre del único acusado por el atroz crimen, dejando en sus manos la determinación de hablar ante las cámaras tras su encuentro con Daniel. Sin embargo, la actriz ha dado la callada por respuesta, ignorando a la prensa y abandonando la prisión a toda velocidad. Nada se sabe de la conversación que mantuvieron madre e hijo, pero la persona de la embajada española que está acompañando a Silvia en todo momento desde que llegó al país, Vicente, ha contado al programa 'En boca de todos' algo de lo más revelador. Tras reconocer que el reencuentro ha sido "muy duro" para los dos, y desvelar que la ex de Rodolfo Sancho está "destrozada" y "en shock", ha asegurado que Bronchalo "no cree que su hijo haya cometido el asesinato". Una información sobre la que se espera que las cámaras apostadas a las puertas de la cárcel de Koh Samui pregunten a Silvia, que como se ha confirmado, podrá visitar a diario a Daniel -encuentros de 20 minutos- y darle todo el dinero que así desee para mejorar las condiciones de su hijo en prisión, donde tras concluir el periodo de aislamiento continúa en el módulo de Enfermería para garantizar su seguridad y su integridad física.