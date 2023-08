Sam Kerr: "La lesión fue una montaña rusa para mí, pensé que no llegaría a jugar"

Redacción deportes, 18 ago (EFE).- Sam Kerr, capitana y estrella de la selección australiana de fútbol, admitió que haber podido jugar al menos un partido en la Copa del Mundo le hizo sentirse "aliviada" después de la lesión que la tuvo apartada y que definió como "una montaña rusa" ya que llegó a pensar "que no podría jugar".

La jugadora del Chelsea sufrió una lesión muscular en el gemelo unos días antes del comienzo de la cita mundialista, y esto hizo sonar todas las alarmas en la selección australiana.

"Siendo la persona terca que soy, pensé que iba a jugar al día siguiente (después de sufrir la lesión)", dijo Kerr.

"Fue una montaña rusa para mí. Nunca he tenido una lesión muscular, así que no sabía lo que estaba sintiendo, cuánto tiempo iba a durar... en algún momento del torneo llegué a pensar que no llegaría a jugar en esta Copa del Mundo, pero tuve la suerte de poder volver al campo", confesó.

Sam Kerr saltó al césped por primera vez en esta Copa del Mundo en los octavos de final ante Dinamarca. Siguió sumando minutos en el duelo de cuartos ante Francia y terminó siendo titular en la semifinal ante "Las Leonas inglesas, en la que aportó gran explosividad en el ataque, aunque su selección no logró el pase a la final.

"Las Matildas", tras caer derrotadas ante Inglaterra, se verán las caras con Suecia en su lucha por el tercer puesto: "Queremos ganar la medalla de bronce. Traer una medalla de la Copa del Mundo sería increíble. Sentimos como si hubiéramos unido a la nación a través del fútbol", expresó Kerr. EFE

