(Previa) Real Sociedad y Celta pugnan por su primer triunfo y Osasuna busca seguir en lo más alto

Real Sociedad y RC Celta buscan este sábado en el Reale Arena (17.00 horas) su primera victoria del curso en la segunda jornada de LaLiga EA Sports, en la que Osasuna espera seguir en la zona alta a costa del Athletic Club (21.30 horas). Los donostiarras volverán a ejercer como locales después de que en el primer encuentro de temporada no pasasen del empate ante el Girona en casa (1-1); Take Kubo abrió la cuenta a los cinco minutos, pero el ucraniano Artem Dovbyk igualó la contienda en la recta final. Ahora, el conjunto de Imanol Alguacil tratará de mantener su imbatibilidad en casa, donde no pierde desde el 5 de febrero, sin los lesionados Aritz Elustondo, Martín Merquelanz, André Silva, Mikel Merino y Jon Ander Olasagasti. Enfrente, el Celta de Rafa Benítez tratará de recuperarse después de caer en Balaídos ante Osasuna (0-2) en el arranque del campeonato, una derrota que hace que los de Vigo hayan firmado su octava campaña consecutiva sin ganar el primer partido. Con la inminente salida de Gabri Veiga rumbo a Nápoles, el cuadro celeste tendrá la buena noticia del alta del portero argentino Agustín Marchesín, recuperado de una rotura del tendón de Aquiles. En cambio, pierde a Carles Pérez y a Gonçalo Paciencia, ambos con molestias musculares. El técnico del cuadro gallego podría realizar varios cambios respecto al primer partido, como la entrada del lateral Manu Sánchez. En El Sadar, Osasuna y Athletic Club se miden tras un estreno dispar, con victoria de los navarros en Vigo y derrota de los bilbaínos en casa ante el Real Madrid (0-2). El equipo de Jagoba Arrasate, instalado en la cuarta plaza, hizo valer los goles de Rubén García y de Moi Gómez para imponerse al Celta. Otro triunfo este domingo, donde podría debutar Raúl García de Haro pero en el que no estarán los lesionados Darko Brasanac y Kike Barja, le cargaría de moral para afrontar la próxima semana el primer encuentro de la eliminatoria de los 'Playoffs' de la Conference League ante el Brujas. Los de Ernesto Valverde, por su parte, viajarán a Pamplona con las bajas de la primera jornada -Yeray Álvarez, Dani García y Yuri Berchiche- y a las que se une la de Peru Nolaskoain por un esguince de rodilla. El regreso de Sancet o la entrada de Alex Berenguer podrían ser las novedades en el once. --PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS. Real Sociedad - RC Celta. Ortiz Arias (C. Madrileño) 17.00 horas. Almería - Real Madrid. Sánchez Martínez (C. Murciano) 19.30 horas. Osasuna - Athletic Club. Munuera Montero (C. Andaluz) 21.30 horas.