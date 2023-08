Ministro italiano niega "juicio sumario" contra un general por un libro contra minorías

Roma, 18 ago (EFE).- El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, negó hoy que se vaya a aplicar un "juicio sumario" contra el general Roberto Vannacci, autor de un libro con opiniones contra los homosexuales, e insistió en incoar un expediente disciplinario.

"Corren rumores incontrolados de una destitución (en el sentido de una salida de las Fuerzas Armadas) del general Vannacci. Reitero lo que he dicho claramente: no existen procesos sumarios hechos en las redes o en la prensa, sino solo leyes y códigos del ordenamiento militar", escribió Crosetto en la red X, la antigua Twitter.

Y agregó: "Por un lado me piden 'castigos ejemplares' y por otro me insultan porque ha sido castigado. No ha sido castigado y no tendrá castigos ejemplares sumarios porque, como he escrito, habrá un regular expediente disciplinar. Defensa tiene sus reglas y Vannacci las conoce bien".

Este viernes la prensa italiana había avanzado la salida del militar del Instituto Geográfico Militar, que dirigía.

Vannaci, un laureado general de 55 años, antiguo jefe de los paracaidistas de la Brigada "Folgore", se ha situado en el centro de la polémica tras la publicación el 10 de agosto de "Il mondo al contrario", un libro autoeditado en el que arremete contra los homosexuales, las feministas, los inmigrantes y los activistas climáticos, entre otros colectivos y minorías.

Sostiene, por ejemplo, que los homosexuales "no son normales" y que los rasgos de la jugadora italiana de voleibol Paola Enogu "no representan la italianidad", dado que es negra y de orígenes africanos, según los extractos publicados por la prensa.

Sus palabras suscitaron el enfado ayer del propio ministro: "No utilicen los desvaríos personales de un general en servicio para arremeter contra las Fuerzas Armadas. El general ha expresado opiniones que desacreditan al Ejército, a la Defensa y a la Constitución", arremetió.

Y avanzó: "Por eso se emprenderá el expediente disciplinar previsto", sin especificar el calado de la medida.

El Ministerio de Defensa, en un comunicado oficial, aseguró que el Estado Mayor del Ejército no tenía conocimiento del contenido de la publicación y que esta no había sido sometida a la valoración de los cuadros militares.

El Estado Mayor, se leía en la nota, "se reserva la adopción de eventuales medidas útiles para proteger la imagen de las Fuerzas Armadas".

El libro de Vannacci es actualmente el más vendido en la sección de "ensayos" de la plataforma Amazon.

El general, que ayer aseguró que las frases habían sido "sacadas de contexto", ha confesado que, aunque sabía que su texto había generado debate, no se esperaba "esta polvareda".

"No comentaré decisiones que llegan de una cadena jerárquica. Lo haré en las sedes oportunas", afirmó en el programa "Diario del Giorno" de la televisión Rete4. EFE

