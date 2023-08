Microsoft cerrará la tienda de Xbox 360 en julio de 2024, aunque se podrán seguir jugando los títulos ya comprados

Microsoft ha puesto fecha al cierre de la tienda de Xbox 360, que cesará su servicio el 29 de julio del próximo año 2024, aunque los usuarios podrán seguir comprando títulos hasta entonces y, tras el cierre, podrán continuar jugando a los videojuegos adquiridos previamente. La compañía de videojuegos lanzó la consola Xbox 360 en el año 2005 y, tal y como ha recordado, se trata de una consola que "definió una generación que invitó a muchos a jugar por primera vez y conectarse con amigos de todo el mundo". Sin embargo, según ha subrayado Xbox en un comunicado en su web, "la tecnología ha evolucionado" y "las expectativas de los jugadores han cambiado". Por ello, desde Microsoft han expresado su intención de enfocarse concretamente en la nueva generación de consolas Xbox Series X y S, de manera que se conviertan en "el mejor lugar para jugar ahora y en el futuro". En este marco, tal y como ha anunciado la compañía, el 29 de julio de 2024 la tienda de Xbox 360 en la consola y Xbox 360 Marketplace dejarán de admitir la capacidad de comprar nuevos juegos, DLC y otros contenidos de entretenimiento. De la misma forma, Microsoft ha detallado que la aplicación Películas y TV también dejará de funcionar en Xbox 360 a partir de la misma fecha, por lo que los usuarios no podrán ver contenido de TV ni de películas en la consola. No obstante, durante este periodo, hasta el cierre en julio de 2024, los usuarios podrán seguir comprando juegos y DLC en la tienda de Xbox 360. Además, el cierre de la tienda no afectará a su capacidad para jugar juegos de Xbox 360 o DLC que ya se hayan comprado previamente. En este sentido, Xbox ha remarcado su "compromiso de preservar la capacidad para reproducir el contenido que ya se haya comprado". Igualmente, también se podrá jugar a través del modo multijugador, incluso después de la fecha de cierre de la tienda "siempre que el editor aún admita los servidores en línea". Los jugadores también podrán guardar sus juegos y progresos en la nube y, con ello, continuar sus partidas en Xbox One o Xbox Series X y S. Es decir, en caso de cambiar de consola, juegos guardados en la nube se transferirán a la nueva consola.