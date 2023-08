Más del 60 % de los casos de acoso en el Ejército japonés no son denunciados

Tokio, 18 ago (EFE).- Una investigación del Ministerio de Defensa de Japón publicada hoy señala que más del 60 % de los casos de acoso en sus fuerzas armadas no son denunciados, ante las expectativas de inacción o el desconocimiento de los mecanismos existentes.

Las autoridades militares del país revelaron este viernes los resultados de una investigación desarrollada por un equipo independiente y desencadenada por un sonado caso de abuso sexual a una exsoldado, durante la que 1.325 militares afirmaron haber sido objeto de algún tipo de acoso, aunque 850 de ellos, o el 64 %, nunca lo denunció.

Del total, el mayor volumen de casos (1.115 o el 84 %) eran de abuso de poder, seguido de abusos sexuales y acoso por maternidad.

Entre las razones aducidas para no denunciar figuran que los afectados consideraban que no iba a haber ninguna mejora, las condiciones no eran las propicias, tenían miedo a represalias o no sabían que existían mecanismos o personas a las que consultar al respecto, según detalles recogidos por la cadena pública NHK.

En algunos casos se les sugirió a los afectados que una denuncia podría afectarles negativamente en lo personal y en otros los autores del acoso fueron informados.

El Ministerio de Defensa dijo que llevará a cabo investigaciones adicionales y aseguró que tomará medidas rápidas a la hora de adoptar medidas disciplinarias, mientras intenta concienciar sobre la gravedad de estas actitudes y comportamientos.

La investigación señala que necesidad de llevar a cabo una revisión amplia y sistemática de los protocolos existentes y la formación de los mandos, que en muchos casos los desconocían.

El informe propone también contar con asesores externos y revisar periódicamente las medidas contra el acoso vigentes.

El Ministerio de Defensa inició el año pasado una investigación de todas las organizaciones dependientes de la cartera a raíz del mediático caso de la exsoldado Rina Gonoi, que sufrió varias formas de abuso sexual, incluidos comentarios diarios de índole sexual, tocamientos y besos no consentidos y otras vejaciones entre 2020 y 2021, que fueron ignoradas por parte de sus supervisores.

Gonoi se encuentra inmersa en un proceso civil contra sus agresores, cuya próxima vista es la próxima semana.

La joven, de 23 años, decidió denunciar públicamente y a cara descubierta el caso en un movimiento inusual en el país, y lo documenta frecuentemente en sus redes sociales, desde donde ha escrito que "luchará hasta el final sin rendirse". EFE

