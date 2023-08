Jessica Bueno celebra su cumpleaños en Sevilla, con su familia y con Pablo Marqués

En uno de los momentos más dulces de su vida tras su dolorosa separación de Jota Peleteiro en noviembre de 2022, Jessica Bueno cumple 33 años. Una fecha muy especial que la modelo ha celebrado con una fiesta familiar en Sevilla a la que no ha querido faltar su novio desde el pasado marzo, Pablo Marqués. A pesar de que los rumores de crisis han perseguido a la pareja en las últimas semanas después de que ambos eliminasen sus fotografías juntos en sus respectivos perfiles de Instagram, la ex de Kiko Rivera y el ex de Lara Dibildos siguen tan felices como el primer día. Y qué mejor prueba de ello que la presencia de Pablo en la celebración íntima con la que Jessica ha soplado las velas rodeada de las personas más importantes de su vida. Aunque en un principio la sevillana planeaba una gran 'pool party' -es decir, una fiesta en la piscina- para celebrar por todo lo alto su cumpleaños, finalmente ha preferido festejarlo acompañada tan solo por su novio, sus padres, sus hijos -el gran ausente ha sido Fran, su hijo en común con Kiko Rivera, que está pasando las vacaciones con el Dj-, su hermano y sus amigos más cercanos. Acompañada por su madre, Jessica comenzaba con los preparativos a primera hora de este jueves. Presumiendo de bronceado con un favorecedor vestido camisero en tonos blancos, verdes y naranjas, la modelo acudía con su madre a una de las pastelerías más famosas de Utrera para recoger su gran tarta de cumpleaños. "Es de merengue, mi favorita" ha confesado con una gran sonrisa, agradeciendo las felicitaciones por su cumpleaños. "Siempre con la familia cerca es más bonito. Voy a hacer algo muy íntimo" ha adelantado, revelando que afronta los 33 "con mente positiva como siempre. Viviendo el presente y el día a día. Ya se verá qué pasa" ha añadido, dejando en el aire si regresará a Bilbao o se establecerá en Sevilla. A pesar de que ha preferido guardar silencio cuando le hemos preguntado por su relación con Pablo Marqués -haciendo oídos sordos a los rumores de crisis- el empresario era de los primeros en legar a la celebración. Muy tímido ante las cámaras, ha entrado velozmente en la casa de Jessica sin decir ni una palabra sobre la relación que mantiene con la modelo desde hace casi seis meses. Sin embargo, no ha dudado en gritar a los cuatro vientos su amor por la modelo dedicándole una tierna felicitación a través de sus redes sociales: "Muchas felicidades mi Jess! Que los sigamos celebrando así de bien". Unas palabras que Jessica ha reposteado, agradeciendo el mensaje de su novio, al que llama cariñosamente "mi Pabli".