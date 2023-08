Guillermo Cabot, del restaurante Mia, el chef al que la Familia Real sigue todos los veranos en Palma de Mallorca

Con las vacaciones estivales de la Familia Real en Mallorca ya en el recuerdo tras el ingreso este jueves de la Princesa Leonor en la Academia Militar General de Zaragoza, ha llegado el momento de hacer un recorrido por los planes de los que han disfrutado este año los Reyes y sus hijas durante las casi dos semanas que han pasado en el Palacio de Marivent. El Rey Felipe VI, apasionado de la vela, no se ha perdido la Copa del Rey Mapfre, capitaneando el 'Aifos' jornada tras jornada y llevando a su embarcación a alzarse con el segudo puesto en el campeonato. Un hito que celebró, como no podía ser de otro modo, con su familia. Se trataba de la segunda aparición pública de Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía tras su visita el 31 de julio -recién llegadas a la isla balear- a los Jardines de Alfabia junto al monarca. A pesar de que se rumoreó que su Majestad y sus hijas se dejarían ver por el Club Náutico de Palma para ver a Don Felipe regatear, las mujeres de la Familia Real se hicieron 'de rogar' y no fue hasta el sábado 5 de agosto cuando volveríamos a verlas. El lugar elegido, el restaurante Mia, situado en el antiguo barrio de pescadores de Portitxol, donde el Rey invitó a cenar a Doña Letizia, a sus hijas, a la Reina Sofía y a su tía Irene de Grecia para celebrar su meritorio segundo puesto en la Copa del Rey de Vela. Una elección con la que la Familia Real ha vuelto a dar muestras de que Guillermo Cabot es uno de sus chefs favoritos; y como tal no han dudado en apoyarle en su nueva aventura gastronómica tras desvincularse del restaurante 'Ola de mar', donde los Reyes y sus hijas han cenado en varias ocasiones. Siguiendo los pasos de Cabot -muy discreto en lo que respecta a su relación con Don Felipe y Doña Letizia- la Familia Real no ha dejado pasar la oportunidad de conocer su nuevo proyecto, 'Mia', un restaurante que apuesta por la comida mediterránea y de innovación, con especialidades como el ceviche de lubina con fresas, la ensaladilla rusa con salmonetes en escabeche, los huevos rotos con langosta o el calamar salteado con sobrasada. Además, su especialidad son los arroces -especialmente las paellas de marisco-, la fideua y la caldereta, ademas de los pescados frescos, un producto de primera que proviene de la costa balear y que varía a diario según las capturas de la lonja. "Intento que la intervención en el pescado sea mínima, ya que cuando se trata de un producto de calidad, no es necesario añadir salsas ni ingredientes de más. La clave radica en acompañarlo con una guarnición adecuada" explica Guillermo Cabot, que confiesa que la clave de su éxito no es otra que "poner cariño y hacer las cosas bien". Su primera visita al restaurante 'Mia' -aventuramos que no será la única porque los Reyes siguen con atención cada paso del chef que está detrás de este nuevo local de referencia en Mallorca- no ha sido la última salida de la Familia Real antes de dar por finalizadas sus vacaciones. Y es que cuando muchos daban por hecho que Don Felipe y Doña Letizia habían abandonado la isla con sus hijas, protagonizaban ua aparición sorpresa en el Cine Ciutat d'Escorxador, a donde acudieron el jueves 10 de agosto para ver la película 'Barbie' acompañados por la Reina Emérita. Unas vacaciones discretas en las que ha habido tiempo para planes culturales, de ocio y gastronómicos y que han servido a la Familia Real para recargar pilas de cara a un otoño marcado por la 'soledad' de los Reyes tras el inicio de la carrera militar de la Princesa Leonor y el ilusionante reto al que se enfrenta la Infanta Sofía, que siguiendo los pasos de su hermana comenzará en tan solo unos días sus estudios de Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales.