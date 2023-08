Europa sufre 281 casos de difteria desde principios de 2022, un gran aumento frente a años anteriores, según ECDC

Europa ha registrado desde 2022 y hasta el 11 de agosto de este año un total de 281 casos de difteria (2022: 224 casos, 2023: 57) y cuatro muertes, en comparación con una media de 55 casos notificados anualmente entre 2017 y 2021, según datos publicados este viernes por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). A finales del verano de 2022, los datos notificados al ECDC indicaron que la mayoría de los casos en 2022 se diagnosticaron en instalaciones relacionadas con migrantes. El organismo precisa, no obstante, que "no tiene constancia" de ningún indicio de brotes en el conjunto de la población de la UE como consecuencia de los casos identificados en estos entornos. Los 281 casos han sido notificados por Alemania (206), Bélgica (37), Chequia (10), Eslovaquia (9), Países Bajos (9), Suecia (5), Letonia (3), Noruega (1) y España (1). Las dos muertes notificadas en 2023 se produjeron en Bélgica y Letonia. En 2022, se notificó una muerte en Alemania y otra en Eslovaquia. El intervalo de edad de los casos oscilaba entre 0 y 92 años, con 175 casos (62%) en el grupo de edad de 15 a 5 años, y 240 (85%) eran varones. En total, 228 casos fueron causados por 'Corynebacterium diphtheriae' y 53 casos por 'Corynebacterium ulcerans'. De los 228 casos causados por 'C. diphtheriae', 199 fueron cutáneos, 18 respiratorios, tres tuvieron una presentación tanto cutánea como respiratoria y tres tuvieron una presentación nasal. Cinco casos tuvieron una manifestación clínica diferente o faltó información sobre la manifestación clínica. De los casos mortales, tres eran atribuibles a infecciones por 'C. diphtheriae' y uno a 'C. ulcerans'. Dos de los casos mortales se presentaron con enfermedad respiratoria, uno con enfermedad cutánea y uno con una presentación clínica diferente. La difteria es una enfermedad rara en los países de la UE. Según la OMS/UNICEF, las estimaciones de cobertura de inmunización contra la difteria, el toxoide tetánico y la tos ferina (DTP3) en 2022 en la UE variaban entre los Estados miembros, oscilando entre el 85% (Austria) y el 99% (Grecia, Hungría, Luxemburgo, Malta y Portugal). La inmunización universal es el único método eficaz para prevenir la enfermedad mediada por toxinas. Esto incluye la administración de dosis de refuerzo de toxoide diftérico según las recomendaciones nacionales. La aparición de la enfermedad en individuos totalmente vacunados es muy rara, según el ECDC.