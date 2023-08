El precandidato presidencial republicano Chris Christie arremete contra Trump en Miami

Miami, 18 ago (EFE).- El exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie, aspirante a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024, criticó este viernes en Miami al expresidente Donald Trump, al que le reprochó que "no se presenta a los debates", así como al gobernador de Florida, Ron DeSantis.

"Si quieres ser presidente tienes que presentarte. Preséntese en los debates, preséntese en los ayuntamientos y preséntese con la verdad. No puedes esconderte y no puedes pretender ser alguien que no eres", escribió Christie en X (antigua Twitter), sin mencionar a Trump, su antiguo amigo y de quien ahora se ha distanciado.

En un Casa Cuba, un restaurante cubano de Miami, Christie se presentó hoy no solo como una mejor opción frente al expresidente Donald Trump y al gobernador Ron DeSantis, también aspirantes en las primarias republicanas, sino como "una alternativa" a las políticas de sus contrincantes.

"Eso no es lo que los conservadores han defendido toda mi vida. Si soy presidente, se trata de empoderar a las familias para que tomen decisiones sobre la vida de sus hijos, su educación y su futuro", dijo Christie sobre las propuestas de ambos, según recoge el diario Miami Herald.

"Quiero abrir cuentas de libertad educativa en este país y limpiaremos el crimen en estas ciudades", agregó Christie durante el evento, en el que además se mostró contrario a la idea compartida de Trump y DeSantis de acabar con el derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento.

"Yo no terminaría con eso. Si arreglamos el sistema de inmigración de una manera que sea lógica, no tendríamos esta discusión", aseveró, en respuesta a una pregunta de medios locales.

Christie presentó su candidatura a las primarias republicanas para la Casa Blanca en junio pasado y se sumó una larga lista de contendientes, entre los que, además de Trump y DeSantis, figuran el exvicepresidente Mike Pence; la exembajadora de EEUU ante la ONU y exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley; el senador Tim Scott; y el alcalde de Miami, Francis Suárez.

Christie señaló hoy en la red social X que Trump es un "perdedor certificado, cobarde verificado" al intentar "saltarse el debate", el primero de las primarias republicanas que será el miércoles próximo con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, según recoge hoy The New York Times.

"Sorpresa, sorpresa, el tipo que está en libertad bajo fianza de cuatro jurisdicciones y no puede defender su conducta reprochable, corre asustado y se esconde del escenario del debate", escribió Christie en X, luego de que medios estadounidenses informaran que el expresidente no será parte de ese debate y mas bien mantendrá una entrevista con Carlson ese mismo día.

El expresidente Donald Trump (2017-2021) dispone solo de una semana para entregarse para ser fichado en Fulton (Georgia), a la que deberá acudir tras haber sido imputado por manipular presuntamente los resultados electorales en este estado.

Trump no ha dado pistas sobre cuándo se presentará y en las últimas horas anunció la cancelación de una rueda de prensa que iba a celebrarse el lunes, en la que iba a presentar un informe "grande, complejo, detallado pero irrefutable" sobre "el fraude electoral presidencial que tuvo lugar en Georgia".

Christie, quien al igual que el resto del campo presidencial republicano va muy por detrás de Trump en las encuestas, llegó a Miami menos de una semana antes del primer debate de las primarias republicanas, que se realizará el miércoles en Milwaukee.

Es uno de los candidatos que se sabe que calificaron para el debate, junto con Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Además de ellos, Suárez afirma haber logrado calificar para el debate, aunque el Comité Nacional Republicano aun no lo ha confirmado.

En su visita a Miami también se reunirá hoy con el exilio cubano en el restaurante Versailles, de la Pequeña Habana, punto obligado para los candidatos republicanos. EFE

