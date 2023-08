El ministro de Economía de Argentina culpa al FMI de la devaluación de la moneda

El ministro de Economía de Argentina y candidato a la Presidencia, Sergio Massa, ha culpado este jueves al Fondo Monetario Internacional (FMI) de la devaluación de la moneda del país durante una entrevista con el canal argentino Crónica Televisión. En ese sentido, ha recordado que el rescate récord de 44.000 millones de dólares (39.919 millones de euros) fue acordado por el anterior Gobierno de Mauricio Macri. Massa ha destacado que el FMI "funciona como el síndico de una convocatoria, que cada tres meses te mira las cuentas" y que se trata de "un enorme collar de sandías en la espalda de los argentinos". "No puede ser que el aumento del dólar se lo trasladen inmediatamente a la gente", ha añadido el ministro en unas declaraciones recogidas por el diario 'La Nación'. Además, Massa ha aclarado que su principal preocupación en la actualidad no es la carrera electoral, sino "estabilizar la situación" económica del país y "compensar el daño que se ha generado por la devaluación". El ministro ha prometido en numerosas ocasiones que si llega al poder "juntará los dólares para sacar al FMI" para "no volver nunca más a él". Massa ha asegurado que el directorio de la organización le llegó a pedir una "devaluación del 100 por ciento" y que terminaron "accediendo a un 20 por ciento. Eso el lunes, agravado por el resultado electoral, generó una caída de los bonos argentinos de casi el 17 por ciento".