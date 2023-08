El-Erian: Economía de EE.UU. puede crecer pese a freno de China

(Bloomberg) -- Estados Unidos puede continuar creciendo a pesar de que aumentan cada vez más las preocupaciones en torno a la economía china, según Mohamed El-Erian.

“Se trata del crecimiento económico global y de cuánto de la carga puede seguir soportando EE.UU., porque China ahora es un obstáculo para el crecimiento global”, dijo el viernes El-Erian, asesor económico jefe de Allianz SE y columnista de Bloomberg Opinion, en Bloomberg TV. “EE.UU. tiene el privilegio de ser una economía grande, relativamente cerrada, bien diversificada y emprendedora. Así que sí, podríamos” mantener la solidez.

“Esa ha sido la historia de este año: EE.UU. se ha mantenido bien y se está acelerando a pesar de que el resto del mundo ha sido lento”, señaló.

Informes recientes han señalado que la economía estadounidense se mantiene sólida. Las ventas minoristas aumentaron en julio más de lo esperado, y las lecturas de los meses anteriores se revisaron al alza. Algunos analistas argumentan que dicha fortaleza podría hacer que el crecimiento económico se acelere en el tercer trimestre.

Se espera que el producto interno bruto avance un 1,8% anualizado este trimestre, lo que eclipsaría fácilmente el ritmo de 0,5% proyectado en julio, según la última encuesta mensual de Bloomberg a economistas, quienes también estiman que la economía se expandirá en cierta medida en los últimos tres meses del año, en lugar de contraerse.

Por otro lado, los recientes datos de China apuntan a un débil gasto de los consumidores, una contracción de las exportaciones y empeoramiento de la caída del sector de propiedades. El Banco Popular de China respondió con el recorte más brusco en tres años en una tasa de interés clave.

Este mes, el presidente Joe Biden calificó los problemas económicos de China como una “bomba de tiempo”.

Sin embargo, las acciones estadounidenses se han liquidado en medio de las preocupaciones en torno a las perspectivas de China y los temores de que la Reserva Federal pueda mantener las tasas de interés altas por más tiempo. El índice S&P 500 se dirige a registrar a su peor desempeño semanal desde marzo, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzan máximos de varios años.

El-Erian dice que el mercado ha exagerado “el romance con el discurso del aterrizaje suave. Fue demasiado lejos, tanto en el lado de los bonos como en de las acciones. Así que veo esto como un regreso tras un mes de excesivo romance con el aterrizaje suave”.

