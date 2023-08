El centrocampista francés Eduardo Camavinga entra en la convocatoria para el duelo ante el Almería

El centrocampista francés Eduardo Camavinga ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para el partido ante el Almería de este sábado (19.30 horas), correspondiente a la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2023-2024, pese a que este viernes no se ha entrenado por una sobrecarga, según informó el club blanco. Las alarmas se encendieron este viernes cuando Camavinga no saltó al césped de Valdebebas para la última sesión antes de enfrentarse al conjunto andaluz en el Power House Stadium. Tras el entreno, Ancelotti confirmó en rueda de prensa que este jueves sufrió una sobrecarga en su pierna izquierda, por lo que no querían correr riesgos. "Mañana evaluaremos, si la molestia desparece, mañana jugará", aseguró el italiano ante los medios de comunicación, confirmando el rol clave del interior francés, aunque no forzarán, con opciones como las de Toni Kroos o Luka Modric para ser de la partida. Además, después de la lesión grave de rodilla de Éder Militao y de destacar la presencia del canterano Marvel en este último entrenamiento, Ancelotti no ha incluido al joven futbolista en la lista, aunque sí aparecen el portero Fran González y el centrocampista Nico Paz. También entran, por primera vez esta temporada, Álvaro Odriozola y Kepa Arrizabalaga. Así, la lista la integran los porteros Lunin, Kepa y Fran González; los defensas Carvajal, Alaba, Nacho, Odriozola, Lucas Vázquez, Fran García y Rüdiger; los centrocampistas Bellingham, Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni y Nico Paz; y los delanteros Vinícius Júnior, Rodrygo, Joselu y Brahim.