El BCE prepara su dictamen sobre el impuesto a la banca de Italia

El Banco Central Europeo (BCE) está preparando su dictamen sobre el controvertido impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca, anunciado a principios de agosto por el Gobierno de Italia, y dará a conocer "a su debido tiempo" su opinión, que no tiene carácter vinculante. "La presidenta del BCE ha recibido la solicitud oficial de consulta del ministro italiano de Economía y Finanzas y publicaremos el dictamen del BCE a su debido tiempo", confirmaron a Europa Press desde Fráncfort. La semana pasada, en el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, el vicepresidente del Gobierno de Italia y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini, anunció por sorpresa la aprobación de "una regla de equidad social" para gravar "las ganancias bancarias extra en 2023", lo que, ante la falta de más detalles, provocó el hundimiento de la cotización de los bancos italianos y fuertes caídas entre las entidades europeas. De tal modo, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia tuvo que aclarar menos de 24 horas después del primer anuncio que el nuevo gravamen a los bancos "prevé un tope máximo para la aportación que no puede superar el 0,1% del activo total", un alcance sustancialmente inferior al estimado inicialmente por los mercados. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia aseguró que los bancos que ya hubieran ajustado la remuneración de los depósitos como recomendó el Banco de Italia el pasado 15 de febrero no sufrirán impactos significativos como consecuencia de la norma aprobada. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien se ha mostrado crítica con la postura del banco central de cara a combatir la inflación, asumía a principios de esta semana la responsabilidad de la idea del nuevo impuesto. "Por supuesto que lo volvería a hacer, es una iniciativa que quería", afirmaba en una entrevista con 'Corriere della Sera', 'La Repubblica' y 'La Stampa'. Las reglas europeas contemplan que las autoridades de los Estados miembros consultarán al BCE sobre cualquier proyecto de disposición legislativa que sea de su competencia, incluyendo respecto de normas aplicables a las entidades financieras en la medida en que influyan materialmente en la estabilidad de estas y de los mercados. De este modo, en noviembre de 2022 el BCE emitió un dictamen sobre el impuesto temporal planteado por el Gobierno español y en abril de 2023 dio su opinión sobre una contribución solidaria temporal prevista por el Gobierno de Lituania.