EEUU autoriza a Dinamarca y Países Bajos para enviar cazas F-16 a Ucrania

El Gobierno de Estados Unidos ha dado luz verde para que Dinamarca y Países Bajos puedan enviar cazas F-16 a Ucrania, un trámite imprescindible pero que previsiblemente no se traducirá en una entrega inmediata, habida cuenta de que aún están por cerrar los detalles del plan de formación de pilotos con el que se han comprometido más de una decena de países. El ministro de Defensa neerlandés, Wopke Hoekstra, ha confirmado y celebrado en redes sociales el visto bueno norteamericano, ya que se trata de "un importante hito para Ucrania en la defensa de su población y de su país". "Ahora, debatiremos el tema con nuestros socios europeos", ha señalado. También el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, ha agradecido la "amistosa carta" enviada por su homólogo norteamericano, Antony Blinken, y que da "ciertas opciones de actuación". Ahora, ya no hay obstáculos para el envío, pero Rasmussen ha señalado en declaraciones a la cadena DR que hablará con los aliados sobre pasos a seguir. Los cazas F-16 son una de las peticiones recurrentes del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con vistas a una contraofensiva ya en marcha para expulsar a las fuerzas rusas de las zonas ocupadas en el este y el sur de Ucrania. Sin embargo, se ha topado con el recelo occidental y una batería de retrasos. Kiev ya asume públicamente que no recibirá los cazas al menos hasta el próximo año. "Es obvio que no podremos defender Ucrania este otoño e invierno con los F-16", declaró esta semana un portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, en una entrevista a la televisión ucraniana. Ignat cree no obstante que sí ha habido progresos en lo que se refiere a la formación de personal ucraniano, ya que espera que comience "en el futuro cercano".