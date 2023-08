Economistas suben estimados para PIB de EE.UU.; tasas altas por más tiempo

(Bloomberg) -- Los economistas prevén que la economía de Estados Unidos será más fuerte el próximo año y que el desempleo registrará un aumento menor, lo que respalda las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá las tasas de interés altas por más tiempo.

Se espera que el producto interno bruto avance un 1,8% anual en el tercer trimestre, casi el cuádruple del ritmo de 0,5% proyectado en julio, según la última encuesta mensual de Bloomberg a economistas. También prevén que la economía se expandirá en los últimos tres meses del año, en lugar de contraerse.

Si bien los pronosticadores ahora proyectan una economía más sólida en todos los ámbitos, se considera que el gasto del consumidor —que representa aproximadamente dos tercios del PIB— propulsará el crecimiento a medida que los estadounidenses continúan gastando a un ritmo saludable. La encuesta a economistas realizada entre el 11 y el 16 de agosto incluyó 68 respuestas, y muchas se enviaron antes de que un informe del Gobierno mostrara que las ventas minoristas superaron las estimaciones en julio, después de las revisiones al alza de los dos meses anteriores.

Los economistas se han vuelto más optimistas de que EE.UU. pueda evitar una recesión a medida que se enfría la inflación sin causar mucho daño al mercado laboral. Si bien los estadounidenses tendrán que lidiar con la reanudación de los pagos de préstamos estudiantiles y los altos costos de endeudamiento en los próximos meses, se espera que un mercado laboral fuerte siga impulsando el gasto.

También prevén que EE.UU. crecerá un 2% en promedio este año y un 0,9% en 2024, ambas cifras por encima de las estimaciones del mes pasado. Los economistas también esperan que la economía global se expanda este año más de lo proyectado inicialmente, lo que se condice con los pronósticos más optimistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Rumbo de las tasas de la Fed

Los economistas en la encuesta ahora estiman que la Fed mantendrá las tasas de interés más altas por más tiempo en medio de los riesgos de que una economía más fuerte mantenga la inflación por encima de su meta. Si bien los economistas no prevén más aumentos de tasas en el futuro previsible, tampoco esperan que el banco central las recorte hasta el segundo trimestre del próximo año, que es tres meses después de la estimación de julio.

Sin embargo, los economistas revisaron al alza sus expectativas de los rendimientos de los bonos hasta fines de 2025. Ahora creen que el rendimiento del bono del Tesoro a dos años finalizará el trimestre actual en 4,82%, en comparación con la proyección del mes pasado, de 4,65%.

Se espera que continúe la tendencia reciente de desinflación. Excluyendo alimentos y energía, los economistas ahora proyectan que el índice de precios de gastos de consumo personal se enfriará más rápidamente hasta fines de este año en comparación con sus proyecciones de julio. Sus estimaciones para el índice PCE general, que es el objetivo de inflación preferido de la Fed, registraron pocos cambios.

Aun así, prevén que otro indicador de inflación popular, el índice de precios al consumidor, aumentará más de lo que se pensaba anteriormente.

Al mismo tiempo, bajaron las estimaciones de desempleo hasta fines del próximo año y aumentaron las de contratación, lo que también respalda un aterrizaje suave.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original:Economists Lift US Growth Forecasts, See Fed Higher for Longer

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.