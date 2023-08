Dimite el jefe de emergencias de Maui, que aseguró no arrepentirse de no hacer sonar las alarmas por los fuegos

El director del servicio de emergencias de la isla hawaiana de Maui (Estados Unidos), desvastada por unos incendios que ya han dejado 110 muertos, ha dimitido días después de asegurar que no se arrepentía de no hacer sonar las alarmas antiincendios. Herman Andaya, director del servicio de emergencias de la isla, ha presentado este jueves su dimisión alegando motivos de salud y sin especificar más detalles, según recoge la cadena CNN. Su renuncia se ha producido en un momento en el que se debate sobre las razones por las que no sonó el sistema de sirenas de la isla, utilizado sobre todo para dar alertas por tsunami. Al ser preguntado por ello, Andaya aseguró que no estaba arrepentido de no hacer sonar las alarmas porque habrían provocado que las personas se hubieran desplazado al interior de la isla y "se hubieran metido en el fuego". "Dada la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos, mi equipo y yo colocaremos a alguien en este puesto clave lo antes posible, y espero hacer pronto ese anuncio", ha declarado el alcalde del condado de Maui, Richard Bissen.