(Crónica) El Valencia funciona ante Las Palmas y el Villarreal arranca en Mallorca

El Valencia mantuvo este viernes un perfecto inicio de LaLiga EA Sports tras sumar el dos de dos en la victoria (1-0) sobre la UD Las Palmas, mientras que el Villarreal encontró el primer triunfo gracias a Gerard Moreno contra el Mallorca (0-1). El equipo de Rubén Baraja, que parecía se encaminaba a otra temporada de sufrir, de momento sonríe en el arranque de la Liga con dos victorias, algo que no lograba desde hacía más de una década. Por contra, la UD Las Palmas no toma la medida a la elite en su regreso a Primera, incapaz de generar peligro en Mestalla. El equipo canario se quedó el balón, pero no encontró huecos, y el Valencia salió con mucha precisión cuando pudo, haciendo daño a la contra. Así, las ocasiones fueron locales, con Diego López y Thierry, siendo el meta Álvaro Valles el mejor de los visitantes. Con Munir, Sandro y Jonathan Viera, Las Palmas creó pero sin hacer daño, con más presencia en el segundo tiempo en campo rival con Araujo. Sin embargo, una desafortunada mano de Javi Muñoz fue lo que decidió el encuentro: VAR y gol de Pepelu en el minuto 74 para que el Valencia sume seis puntos y solo uno los amarillos en dos partidos. Por otro lado, el Villarreal logró el primer triunfo a la segunda asaltando la difícil plaza de Son Moix. Gerard Moreno fue el mejor en un 'submarino' de caras nuevas, con Alexander Sorloth y Ben Brereton arriba, quien sirvió las mejores opciones y terminó haciendo el 0-1 en el minuto 62. Tras una mala pretemporada y empezar el curso perdiendo con el Real Betis, los de Quique Setién encontraron aire importante en Mallorca, donde el renovado equipo de Javier Aguirre estuvo serio atrás y trató en el segundo tiempo de progresar con Darder. El Villarreal tuvo paciencia y encontró el premio a balón parado y pudo sentenciar con el equipo local volcado.