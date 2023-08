Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. caen por resiliencia laboral

(Bloomberg) -- Las solicitudes de beneficio por seguro de desempleo registraron su mayor caída en cinco semanas, lo que sugiere que la resiliente economía está haciendo que los empleadores se muestren reacios a reducir la plantilla.

Las solicitudes iniciales disminuyeron en 11.000 a 239.000 en la semana que terminó el 12 de agosto, según datos del Departamento del Trabajo publicados el jueves. La cifra estuvo en línea con la mediana de las estimaciones en una encuesta de Bloomberg a economistas.

Las solicitudes continuas, que incluyen a quienes han recibido beneficios durante más de una semana, aumentaron a 1,72 millones en el período hasta el 5 de agosto.

El mercado laboral continúa mostrando fortaleza a pesar del impacto de los mayores costos de endeudamiento en varios sectores de la economía. Si bien algunos empleadores están comenzando a reducir las contrataciones, muchos se muestran renuentes en cuanto a despedir a trabajadores después de tener problemas para atraer y retener talentos durante la pandemia.

Los datos de las solicitudes iniciales pueden ser particularmente volátiles en los meses de verano. El promedio móvil de cuatro semanas, que minimiza parte de esa volatilidad, aumentó a 234.250.

Sobre una base no ajustada, las solicitudes disminuyeron la semana pasada a 212.850.

